إحالة 55 من العاملين بالمصالح الحكومية بشبراخيت والدلنجات للتحقيق

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة استمرار متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة من خلال إدارة الرقابة والمتابعة بتتفيذ حملات تفتيشية على المصالح الحكومية والخدمية أسفرت عن إحالة 48 من العاملين بالمصالح الحكومية بالدلنجات للتحقيق لتركهم العمل بدون سند قانونى، 7 من العاملين بالمصالح الخدمية بشبراخيت للتحقيق لتركهم العمل بدون سند قانونى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمحلات العامة وأماكن شراء السلع الغذائية لمتابعة مدى الالتزام بالأسعار المقررة لكافة السلع الغذائية والتأكد من عدم المغالاة في الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق وكذلك المساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المختلفة التى يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

هذا وقد قامت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة "إدارة الرقابة والمتابعة" بالدیوان العام بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر وإدارات (التموين والطب البيطري ومراقبة الأغذية بالإدارة الصحية) ببدر بحملات مرورية مكبرة بمدينة بدر على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والمصانع ومحلات الجزارة لمتابعة جودة المعروض من السلع وللتأكد من وضع إعلان بالتسعيرة وقوائم أسعار السلع بمكان واضح وأسفرت الحملة عن تحرير 34 محضر كالآتي ضبط 20 كجم لحوم مفرومة مجهولة المصدر من قبل مراقبة الأغذية، و ضبط 11 كجم لحوم مجمدة منتهية الصلاحية.

كما تمكنت الحملة من ضبط 3 كجم حلاوة طحينية منتهية الصلاحية، وتحرير 5 محاضر بيع بأزيد من السعر المقرر، وتحرير محضرين لمواد غذائية ومبيدات زراعية منتهية الصلاحية.