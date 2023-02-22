الأربعاء 22 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 15 شخصًا فى انقلاب سيارة بالمنيا

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 15 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بالقرب من مدخل قرية تونا الجبل التابعة لمركز ملوى بمحافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد انقلاب سيارة ميكروباص، بالقرب من مدخل قرية تونا الجبل بمركز ملوى، على الطريق الصحراوى الغربى، وقد اسفر الحادث عن إصابة 15 شخصا، بإصابات متنوعة. 

انتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى النموذجى لتلقى العلاج اللازم، وأفادت التحريات الأولية، أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة، التى تسببت فى اختلال عجلة القيادة فى يد السائق. 

حرر عن الواقعة المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة العامة لتباشر التحقيق فى الواقعة.

محافظة المنيا سيارة ميكروباص حادث انقلاب النيابة العامة

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