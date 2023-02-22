الأربعاء 22 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الأسمدة الأزوتية في الأسواق اليوم الأربعاء

الأسمدة الأزوتية
الأسمدة الأزوتية

استقرت أسعارالأسمدة الأزوتية، اليوم الأربعاء 22 فبراير في الأسواق.

وجاءت الأسعار كالتالي:

 - استقرت أسعار اليوريا اليوم عند 9200 جنيه للطن.

 - استقرت أسعار النترات اليوم عند 9000 جنيه للطن.

 - وسجلت أسعار الفوسفات الناعم 12.5%، اليوم عند 2500 جنيه للطن.

 - بينما استقرت أسعار الفوسفات الخشن 12.5%، اليوم عند 3500 جنيه للطن

وكشف تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن هناك زيادة واضحة فى أداء صادرات القطاع خلال ٢٠٢٢، حيث بلغت قيمة صادراته ولأول مرة نحو ٨.٦٢٩ مليار دولار، حيث حققت معدل نمو غير مسبوق بلغت نسبته ٢٣% عما تحقق خلال العام السابق عليه، والذي بلغت قيمة صادراته نحو ٧.٠٣٣ مليار دولار.

وشهدت صادرات الصناعات الكيماوية زيادة واضحة، وكان أبرزها صادرات الأسمدة بنسبة زيادة ٤٢%، لتبلغ ما قيمته ٣.٣٨٩ مليار دولار مقارنة بنحو ٢.٣٩٠ مليار دولار خلال ٢٠٢١، وزادت صادرات اللدائن بنسبة طفيفة بلغت ١%، لتصل إلى ما قيمته ٢.٤٦١ مليار دولار خلال ٢٠٢٢ مقارنة بـ٢.٤٢٨ مليار دولار خلال ٢٠٢١.

وقد شهدت صادرات الصناعات الكيماوية زيادة واضحة، وكان أبرزها صادرات الأسمدة، بنسبة زيادة ٤٢%، لتبلغ ما قيمته ٣.٣٨٩ مليار دولار مقارنة بنحو ٢.٣٩٠ مليار دولار خلال ٢٠٢١.

أسعار اليوريا اليوم أسعار النترات اليوم أسعار الفوسفات الناعم أسعار الفوسفات الخشن أسعارالأسمدة الأزوتية اليوم الأربعاء

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