الثلاثاء 21 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استولت على 15 مليون جنيه.. 4 أيام حبس لـ«مستريحة سوهاج»

أموال
أموال

أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس مستريحة سوهاج، 4 أيام في اتهامها بالاستيلاء على 1,5 مليون جنيه من المواطنين بسوهاج بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (10 أشخاص– مقيمين بمحافظة سوهاج ) بتضررهم من (إحدى السيدات) لقيامها بتلقي مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها. 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام (المذكورة، مقيمة بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال تلقيها مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (1,5 مليون جنيه) وتوقفت عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بممارستها ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.

الاحتيال على المواطنين 5 مليون جنيه النصب والاحتيال علي المواطنين تجارة الملابس الجاهزة تجارة الملابس جهات التحقيق المختصة جرائم الأموال العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

«المتحدة» تهدى الجمهور 16 مسلسلًا رمضانيًا لكبار نجوم الدراما

رئيس جهاز 6 أكتوبر يتفقد سير العمل بمشروعي بيت الوطن (صور)

أمير حدود داعش يكشف لـ«الوثائقية» أسباب هزيمة التنظيم

الباز: الباحثون فى مجال الجماعات الإسلامية ارتكبوا أكبر خطيئة فى حق الوطن

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض «أهلًا رمضان» بمدينة نصر

استولت على 15 مليون جنيه.. 4 أيام حبس لـ«مستريحة سوهاج»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

وقفة مع علاء الديب

حسين دعسة

روسيا تعلق مشاركتها فى معاهدة الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.. خطورة وخطأ؟

ماجد حبته

أرض المصانع.. أرض المزارع

جلال حمام

أوكرانيا إلى أين؟.. سؤال مفتوح

محمد رفعت

الأمل فى الريف المصرى!

بسنت حسن

البوردرلاين

القس. رفعت فكرى

نصلى معًا!!

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد غرائبيات

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار لأعلى معدل منذ 2021.. ما موقف نتنياهو؟

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لوقف الإصلاحات القضائية خشية تأثيرها على حقوق الإنسان

منظمة التحرير الفلسطينية ترحب بإدانة مجلس الأمن للإجراءات الإسرائيلية