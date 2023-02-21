استولت على 15 مليون جنيه.. 4 أيام حبس لـ«مستريحة سوهاج»

أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس مستريحة سوهاج، 4 أيام في اتهامها بالاستيلاء على 1,5 مليون جنيه من المواطنين بسوهاج بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (10 أشخاص– مقيمين بمحافظة سوهاج ) بتضررهم من (إحدى السيدات) لقيامها بتلقي مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام (المذكورة، مقيمة بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال تلقيها مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (1,5 مليون جنيه) وتوقفت عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بممارستها ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.