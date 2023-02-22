الأربعاء 22 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 22-2-2023

حالة الطقس ودرجات
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 22-2-2023

يزداد البحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 22-2-2023 لمعرفة الحالة الجوية لليوم من أجل الاستعداد الجيد قبل الخروج من المنزل. 

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 22-2-2023

في هذا التقرير نوضح لكم حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 22-2-2023 في مختلف محافظات الجمهورية حتى لا تتعرضون للسعات البرد القارس.

وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية فإنه من المتوقع أن يسود طقس بارد في الصباح ويكون معتدل الحرارة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلا للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء، دافئًا على جنوب الصعيد.

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كما تتكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية التي سرعان ما تنقشع مع ظهور آشعة الشمس، مع زيادة فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بينما تنشط الرياح علي مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.
 

بيان درجات الحرارة اليوم الأربعاء 22-2-2023 
 

القاهرة  20  13

العاصمة الإدارية  20 11.

6 أكتوبر  21  11.

بنها  20 13.

دمنهور  20 11.

وادى النطرون  21 11.

كفر الشيخ  19 11.

المنصورة  20   12.

الزقازيق  21   13.

شبين الكوم  20   13.

طنطا  19  12.

دمياط  19   11.

بورسعيد  19   12.

الإسماعيلية  21  12.

السويس  20   11.

العريش  18   11.

رفح  18   11.

رأس سدر  22  11.

نخل  18   08.

كاترين  18  04.

الطور  22  11.

طابا  20  11.

شرم الشيخ  24   17 

الإسكندرية  19   12.

العلمين الجديدة  18   12.

مطروح  18   10.

السلوم  18  09.

سيوة  19   08

رأس غارب  23   12.

الغردقة  23  15

سفاجا  23  15.

مرسى علم  24،  15.

شلاتين  27، l 16.

حلايب  25،  15.

أبو رماد  25،  14.

رأس حدربة  24،  14.

الفيوم  20،  08.

بني سويف  20،  07.

المنيا  21،  07.

أسيوط  22،  06.

سوهاج  22،  08.

قنا  28،  10.

الأقصر  26،  10.

أسوان  28،  14.

الوادى الجديد  27،  09.

أبوسمبل  28،  12
 

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