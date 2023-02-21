الثلاثاء 21 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أردوغان: فحص مليون مبنى فى منطقة الزلزال.. وإعادة بناء القرى المنكوبة خلال عام

الرئيس التركى رجب
الرئيس التركى رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن القرى المنكوبة في مناطق الزلزال ستتم إعادة بنائها في غضون عام.

جاءت تصريحات أردوغان عقب زيارته للمناطق الزلزالية في محافظة العثمانية بجنوب تركيا.

وأوضح أردوغان أنه تم فحص مليون و123 ألف مبنى في منطقة الزلزال، وتبيّن أن هناك 458 ألف مسكن داخل 139 ألف مبنى إما منهارة أو متضررة بشدة أو تتطلب هدمًا فوريًا، وفقًا لما نقله موقع "تركيا الآن".

وأشار أردوغان، إلى أن السلطات التركية تهدف إلى إحياء القرى في مناطق الزلزال مثل مراكز المدن في غضون عام.​​​​​​​

6 قتلى فى تركيا جراء زلزال جديد

وأمس الإثنين، لقي 6 أشخاص مصرعهم في زلزال جديد بقوة 6.4 درجة ضرب محافظة هاتاي في جنوب تركيا، وفق ما أفادت الهيئة العامة التركية لإدارة الكوارث "آفاد"، بعد أسبوعين من الزلزال المدمّر الذي أسفر عن أكثر من 45 ألف قتيل في تركيا وسوريا.

ونُقل قرابة 300 شخص إلى المستشفيات، 18 منهم في حال حرجة في المحافظة التركية.

في أنطاكية كبرى مدن محافظة هاتاي، انهارت مبان متضررة من زلزال السادس من فبراير بينها مقرّ سلطات المحافظة.

الرئيس التركى القرى المنكوبة الزلزال محافظة العثمانية أردوغان

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وائل لطفي

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