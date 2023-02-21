التحفظ على لحوم وأسماك وغلق أكاديمية تمريض مخالفة في بني سويف

أشرف اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد في بني سويف، على حملة لجنة حماية المستهلك، والتي استهدفت المرور على الأسواق ومحلات وأماكن تداول وبيع السلع الغذائية وبعض المراكز والمنشآت الطبية والعبادات الخاصة والمعامل بدائرة مركز ومدينة بني سويف وذلك بحضور أسماء مجدي، نائب رئيس المدينة، والدكتور أحمد عبدالعظيم، مدير العلاج الحر بمديرية الصحة الدكتور أسامة حمزاوي، بمديرية الطب البيطري، ومسؤولي التموين وجهاز حماية المستهلك.

وذلك في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين، وتشديد الرقابة على جميع الأنشطة التجارية للوقوف على مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية مع اتخاذ عقوبات رادعة حيال محتكري السلع، وذلك ضمن خطة المحافظة في هذا الجانب.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع أكاديمية تمريض "بدون ترخيص" والتحفظ على 400 كجم لحوم، و700 كجم أسمالك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بجانب تحرير 18 محضرًا، شملت: 6 محاضر لعدم توافر اشتراطات النظافة، و8 محاضر لعدم إصدار فواتير، و3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ومحضر للذبح خارج المجزر، وتم تحرير المحاضر اللازمة لإحالتها لجهات التحقيق المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

وفي سياق آخر، ترأس اللواء حازم عزت السكرتير العام، اجتماع اللجنة العليا "التي شكلها المحافظ "،لمراجعة الموقف التنفيذي للشكاوى الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وموقف استجابة الجهات الحكومية للشكاوى التي تم رفعها وتسجيلها على المنظومة، وتوضيح الإيجابيات والمعوقات،للعمل على إزالتها ورفع مؤشرات الأداء للمحافظة في هذا الشأن.

وخلال الاجتماع ناقش السكرتير العام موقف تلقي ورصد واستجابة الوحدات المحلية ومديريات الخدمات وبعض إدارات الديوان العام لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية خلال الفترة "من 1 يناير 2023 وحتى 15 فبراير الجاري"،مؤكدًا على سرعة الرد على كافة الشكاوى الواردة على المنظومة أولا بأول، وفى حاله التأخير في سرعة الرد سيتم اتخاذ اللازم قانونا حيال المتسببين عن التأخير، وذلك حفاظًا على سير العمل ورفع نسبة الأداء والإنجاز للمحافظة