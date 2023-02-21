حبس المتهمين بذبح عامل «دليفري» في الغربية

أمرت النيابة العامة بالغربية، اليوم الثلاثاء، بحبس متهمين بقتل عامل توصيل طلبات دليفري، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت إخطارًا يفيد بالعثور علي جثة لشخص في العقد الرابع من عمره وبها جرح قطعي بالرقبة، وبجواره دراجة بخارية كان يستقلها، علي الطريق بين قريتي سنباط مركز زفتي والعزيزية التابعة لمركز سمنود وبمطابقتها بمواصفات الشخص المذكور في بلاغ اختفاء عامل توصيل الطلبات تابع لإحدى المطاعم الشهيرة بمدينة زفتي أمكن الوصول لهويته.

وقامت أسرة المجني عليه الذي يعمل لحساب شركة توصيل طلبات عامة، بالإبلاغ عن اختفائه أثناء توصيل طلب لأحد العملاء بقرية سنباط التابعة لمركز زفتى واتفقوا علي رسوم التوصيل، وبالفعل تحرك عامل توصيل الطلبات ومع الطعام إلي المكان المطلوب، ولكنه لم يعد منذ السبت الماضي.

ودلت التحريات وسؤال شهود العيان، أن عامل توصيل الطلبات المختفي اتجه من مكان المطعم بشارع البحر بمدينة زفتي، إلى أحد المقاهي بقرية سنباط التابعة لمركز زفتى، مقابل رسوم توصيل 60 جنيهًا، إلا أنه عند وصوله طالبه صاحب الطلب بالذهاب له لقرية العزيزية مركز سمنود علي بعد ما يقرب من 5 كليو مترات من مكان الطلب الأول عارضًا مقابل مالي أكبر.

فرجع عامل التوصيل للمطعم عن طريق مكالمة للمسئول عن التوصيل وأجرى مكالمة أخري لصاحب شركة توصيل الطلبات الذين وافقا على العرض وعلى ذهابه لقرية العزيزية.

حيث اختفى العامل ودراجته البخارية فجأة بعدها حتى نجحت جهود البحث في التوصل لمكان اختفائه وضبط المتهمين في الواقعة.