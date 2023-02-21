عصام زيدان يكشف تفاصيل بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبي

كشف عصام زيدان مدير بطولة مصر الدولية البارالمبية لتنس الطاولة تفاصيل البطولة التي من المقرر أن تنطلق في صالة حسن مصطفى فى مدينة السادس من أكتوبر في الفترة من 25 إلى 27 من فبراير الجاري.

وقال عصام في تصريحات له إن 18 دولة أكدت المشاركة في بطولة مصر الدولية وهي: «الكاميرون - تشيلي - كوت ديفوار - فرنسا - بريطانيا - اليونان - الهند - اليابان - الأردن - كازاخستان - موريشيوس - باكستان - رومانيا - السعودية - سريلانكا - إسبانيا - أوزبكستان - بجانب الدولة المضيفة مصر».

وأكد زيدان أن من المفترض أن تشارك دول أخرى ولكن حتى الآن لم يتأكد سوى حضور 18 دولة فقط.

وتابع عصام زيدان أن عدد البعثات المشاركة من لاعبين وإداريين ومدربين ورؤساء بعثات يصل إلى 212 شخص ومن المقرر أن يسبق البطولة التصنيف الطبي يوم 24 وتبدأ المنافسات يوم 25 وتستمر حتى 27 من الشهر ذاته.

وأكد زيدان أن الاتحاد العربي لتنس الطاولة برئاسة خليل المهندي قرر إقامة بطولة ودية تنشيطية مفتوحة لأبطال تنس الطاولة البارالمبي من جميع أنحاء الوطن العربي والتي تنطلق منافساتها اليوم على نفس الصالة تحت إدارته أيضًا.

وتعتبر البطولة العربية إعداد وتنشيط لنشاط تنس الطاولة البارالمبي للأندية واللاعبين العرب قبل انطلاق بطولة مصر الدولية.

وعن تحديد صالة حسن مصطفى لإقامة البطولتين أكد زيدان أن مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى في السادس من أكتوبر مكان جيد لإقامة البطولتين تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي.

يذكر أن اليوم افتتاح البطولة العربية حيث من المقرر أن يقام الحفل في الخامسة مساءً على أن تقام المنافسات والمباريات اليوم وغدا الأربعاء، على أن تقام مباريات الفردي يوم الخميس اليوم الختامي للبطولة.

يذكر أن مصر تنظم بطولة مصر الدولية البارالمبية بصالة حسن مصطفى باكتوبر أيضًا أيام الجمعة والسبت والأحد، ويتولى عصام زيدان عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة منصب مدير البطولتين.