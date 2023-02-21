الثلاثاء 21 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النمسا تدين إطلاق صاروخ باليستى من قبل كوريا الشمالية صوب اليابان

صاروخ باليستى
صاروخ باليستى

أدانت النمسا بشكل قاطع إطلاقًا جديدًا للصواريخ الباليستية من قبل كوريا الشمالية صوب اليابان وكوريا الجنوبية.

ودعا بيان لوزارة الخارجية النمساوية، بيونج يانج إلى وقف هذه الاستفزازات على الفور، مؤكدًا تضامن النمسا الكامل مع شركائها في سيول وطوكيو.

وحول مؤتمر ميونيخ الألماني للأمن، قال البيان إن هناك شيئًا واحدًا واضحًا أنه لا يمكن لأي بلد أن يتحمل الأزمات الدولية المتعددة الراهنة بمفرده.

وأنه للتصدي لتحديات اليوم يعد الحوار والتعاون أمرًا أساسيًا، و علينا أن نواصل الدفاع عن السلام والأمن في جميع أنحاء العالم.

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وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

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