الثلاثاء 21 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يتفقد 3 معارض لـ«أهلًا رمضان» فى طنطا (صور)

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام الدكتورطارق رحمي، محافظ الغربية، مساء الإثنين، بجولة تفقدية لمعارض أهلاً رمضان بمركز ومدينة طنطا شملت تفقد 3 معارض بحي أول وثان طنطا وقرية سبرباي، للاطمئنان على توافر السلع وجودتها وتقديم أسعار مخفضة للجمهور، والاستماع إلى آراء المواطنين في تلك المعارض.

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بدأت الجولة بتفقد معرض أهلاً رمضان بحي أول طنطا والمقام بأرض البوريفاج أسفل الكوبري العلوي، وخلال تفقده للمعرض استمع المحافظ إلى آراء المواطنين المترددين على المعرض، وذلك للاطمئنان على مدى رضاهم عن السلع المعروضة، كما تفقد أقسام المعروض والذي يتميز بتنوع السلع وتعددها.

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وتابع المحافظ الجولة بتفقد معرض حي ثان طنطا والمقام بكورنيش الغفران، حيث أكد التجار المتواجدون بأرض المعرض أن المعرض يشهد يوميا إقبالاً كبيراً من المواطنين على الشراء خاصة في وقت الظهيرة، واختتم المحافظ الجولة بتفقد معرض أهلا رمضان والمقام بقرية سبرباي أمام مجمع المواقف، حيث أشاد المحافظ بجودة السلع المعروضة والإقبال الملحوظ من المواطنين.

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وأشاد المواطنون بالمنتجات المعروضة من حيث الجودة والتنوع وانخفاض الأسعار في المعارض الثلاثة وخاصة الكراتين المدعمة من المنطقة الشمالية العسكرية، والتي يتم بيعها بتخفيض 50 % عن سعرها الأصلي.

خلال جولته الليلية محافظ الغربية يتفقد 3 معارض لأهلا رمضان بمركز ومدينة طنطا أسعار مخفضة اهلا رمضان الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية المنطقة الشمالية العسكرية تفقد معرض أهلا رمضان قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية معارض اهلا رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

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