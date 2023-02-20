الاستخبارات السويدية: التواجد الروسي يُشكل تهديداً عسكرياً واضحاً لحدودنا

قالت لينا هالين، رئيس جهاز الأمن والاستخبارات العسكرية السويدي، اليوم الإثنين، إن روسيا تشكل تهديداً عسكرياً واضحاً في المنطقة القريبة للأراضي السويدية، لكن القوات الروسية منشغلة بالحرب في أوكرانيا.

وأضافت “هالين” في مؤتمر صحفي نقلته “رويترز”: "لم يعد النظام الأمني الأوروبي‭‭ ‬‬كما نعرفه.. وهذا يؤدي إلى زيادة المخاطر على الأمن السويدي".

وتابعت: نتوقع أن تعزز روسيا قدرتها العسكرية في المنطقة المجاورة للسويد حين تسنح لها الظروف رداً على طلب تقدمت به السويد وفنلندا، للانضمام لحلف شمال الأطلسي "ناتو".

فرنسا تدعو صندوق النقد الدولي لمساعدة أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا

ودعا وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير اليوم الاثنين، صندوق النقد الدولي ليقدم مساعدة بقيمة 15 مليار يورو لأوكرانيا مع تشديد العقوبات الاقتصادية على روسيا، قبل اجتماع مالي لمجموعة العشرين هذا الأسبوع في الهند.

وأشار لومير إلى أن الذكرى السنوية "الحزينة" لاندلاع الحرب في أوكرانيا الجمعة تحل في اليوم الذي يجتمع وزراء مال وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين في بنغالور (الهند)، متمنيًا "أن نعمل على برنامج لصندوق النقد الدولي من أجل أوكرانيا يمكن أن تبلغ قيمته حوالى 15 مليار يورو يمتدّ أربع سنوات".

وقال لومير "إضافة إلى الدعم الذي تقدّمه أوروبا، إضافة إلى الدعم الذي تقدّمه دول مجموعة السبع، من المهمّ أن يتحرّك صندوق النقد الدولي من أجل أوكرانيا".

وأعلن صندوق النقد الدولي الجمعة أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع السلطات الأوكرانية يمهد لمنح كييف برنامج قرض كاملا ويساهم أيضًا في دعم محاولة البلاد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. واعتبر الصندوق أن أوكرانيا أظهرت أداءً "قويًا" في ظل برنامج لصندوق النقد الدولي استمر أربعة أشهر، بحيث وفت بأهدافه ومعاييره.

وبحسب وزارة المال الفرنسية، فإن المساعدة المالية الأوروبية لأوكرانيا تصل حاليًا إلى 18 مليار يورو، تم سداد أكثر من ثلاثة مليارات منها في يناير، فيما خصصت الولايات المتحدة 9,5 مليارات دولار لكييف.