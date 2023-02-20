قطع الكهرباء عن مناطق وأحياء بنى سويف لإجراء صيانة دورية

أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف، اليوم، أنه من المقرر فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق والأحياء بمدينة بني سويف العاصمة، على مدار يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الحالي اعتبارا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا، لعمل صيانة بالمغذيات التي تخدم تلك المناطق.

وتقرر قطع الخدمة يوم الأربعاء 22 فبراير عن مناطق (سكة حديد بني سويف، برج الإشارات، عمارات السكة الحديد، جزء من شارع الرياضي، جزء من شارع الخضار ميدان حارث) فيما سيتم فصل الخدمة يوم الخميس "23 فبراير" عن منطقة أرض الحرية بالكامل.