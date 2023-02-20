الإثنين 20 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قطع الكهرباء عن مناطق وأحياء بنى سويف لإجراء صيانة دورية

ديوان عام المحافظة
ديوان عام المحافظة

أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف، اليوم، أنه من المقرر فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق والأحياء بمدينة بني سويف العاصمة، على مدار يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الحالي اعتبارا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا، لعمل صيانة بالمغذيات التي تخدم تلك المناطق.

وتقرر قطع الخدمة يوم الأربعاء 22 فبراير عن مناطق (سكة حديد بني سويف، برج الإشارات، عمارات السكة الحديد، جزء من شارع الرياضي، جزء من شارع الخضار ميدان حارث) فيما سيتم فصل الخدمة يوم الخميس "23 فبراير" عن منطقة أرض الحرية بالكامل.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المصالح الحكومية بني سويف رئيس الوحدة المحلية عضو مجلس النواب

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

الأكثر قراءة

وجدوه مذبوحًا.. العثور على جثة عامل الدليفري الغائب في زفتى

«شعبة الأرز»: هناك فئة مستغلة تتربح من قوت الشعب

«بعد زلزال السعودية».. البحوث الفلكية تحسم الجدل عن حدوث زلازل فى مصر

الصورة الأولى لـ «الديلفري» المذبوح في زفتى بالغربية

ضبط شخصين يشتبه في تورطهما بقتل عامل الديلفري بالغربية

الرئيس السيسى يستقبل رئيس أوزبكستان بمطار القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بايدن فى كييف.. ما زالت الحرب الروسية الأوكرانية تثير القراقع!

د.أحمد الخميسى

يوم عالمى للقصة القصيرة

ماجد حبته

قمة «التجارة الحرة» الإفريقية

محمد العسيري

كان قلبه إسكندرانى

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

ماجد حبته

مصر.. الهند.. والإرهاب

أحمد الصغير

حديث الرئيس فى الإمارات.. والإعجاز المصرى الذى لا يراه بعض المصريين!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

صبر استراتيجى.. إلى متى ستظل غزة بعيدة عن الاضطرابات فى الضفة؟

وساطة أمريكية وخطوات مؤقتة.. كواليس التفاهمات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية

بوساطة أمريكية.. التوصل إلى تفاهمات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل