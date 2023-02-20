الإثنين 20 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية يسلمان كراسي كهربائية لذوي الهمم

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية يسلمان مساعدات

سلم اللواء  هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، ( 45) كرسي كهربائي ومتحرك لذوي الهمم مراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية، كما قاما بتسليم مساعدات مالية وعينية تضمنت (مواد غذائية ولحوم وبطاطين) لعدد (50) حالة إنسانية من الأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة لتخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم.

 

 جاء ذلك خلال لقائهم الموسع بعدد من الحالات الإنسانية والأولى بالرعاية، وأعرب وزير التنمية المحلية عن سعادته بتواجده وسط أهالي محافظة المنوفية، مشيداً بجهود المحافظ وحرصه على التواصل الدائم والمباشر مع جموع المواطنين لتلبية مطالبهم وتقديم يد العون لهم مراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم وفقاً لأهداف الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية.

وقــال محافظ المنوفية، إنه  منذ تولية حقيبة المحافظة أولى اهتماماً كبيراً بملف الحالات الإنسانية وذوي الهمم، وإطلاق سلسلة لقاءات "رد الجميل" من خلال تنظيم العديد من اللقاءات الدورية بحضور الجهات المعنية لبحث شكاوي المواطنين ووضع الحلول الفورية لهم، وكذا تقديم أوجه الدعم والرعاية الشاملة ولا سيما الحالات التي تحتاج الي تدخلات طبية عاجلة ، فضلاً عن عقد لقاء يومي بالمواطنين للتعرف علي شكواهم وتلبية مطالبهم وفقاً للوائح والقوانين المنظمة حفاظاً علي حقوقهم .

كما تفقدا الوزير والمحافظ، سيارات القوافل الطبية والتى تضم تخصصات "الباطنة – الأطفال- الأسنان" وغيرها من التخصصات الطبية، كما تضم القافلة التطعيم ضد فيروس كورونا والكشف المبكر لعلاج ضعف وفقدان السمع والأمراض المزمنة وغيرها من المبادرات الصحية لإجراء الفحوصات اللازمة للمواطنين وتقديم أوجه الرعاية الصحية والعلاجية، هذا وقد أشاد وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية بتنظيم تلك القوافل وجودة الخدمات الطبية المقدمة والتى تستهدف توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للأسر الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية لتوفير حياة كريمة لهم، فضلاً عن تنمية المجتمع وتحسين مستوى المعيشة بما يحقق التنمية المستدامة.


وأوضح المحافظ، أن جملة المساعدات النقدية التي تم تقديمها خلال الفترة من 2019 حتى الآن بلغت ما يزيد عن (36) مليون بالتعاون مع رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى توزيع ما يزيد عن (850) كرسي كهربائي ومتحرك لذوي الهمم، (76) دراجة بخارية وتروسيكل للفئات الأشد احتياجاً، فيما تم توزيع  (9) الآف و(370) مساعدة عينية شملت (بطاطين + ألحفة + كراتين مواد غذائية + لحوم ) للحالات الأكثر إحتياجاً ليصبح جملة المستفيدين ما يزيد عن  (7) الآف أسرة من أبناء المحافظة.

 

أبناء المحافظة أسر الأولى بالرعاية الأسر الأولى بالرعاية الأكثر احتياجا التموين والتضامن التنمية المحلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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