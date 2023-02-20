الإثنين 20 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «تعليم الوادى الجديد» يتفقد مدرسة موط الابتدائية «صور»

وكيل التعليم بإحدى
وكيل التعليم بإحدى الفصول المدرسية

أجرى المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، جولة تفقدية لمتابعة منظومة العمل بمدرسة بلاط الابتدائية يرافقه مدير الإدارة التعليمية بالداخلة، حيث تابع مدى الانضباط الإدارى بالمدرسة وتنظيم العمل من خلال فريق الإشراف المدرسى.


وخلال جولته بالفصول الدراسية، اطمأن مدير المديرية على مستوى الطلاب ومدى مهاراتهم بالقراءة والكتابة وطرح العديد من الأسئلة وتلقى الإجابات، مثنيا على ما شهده من مستوى متميز للتلاميذ ومجهودات المعلمين داخل الفصول الدراسية.


ووجه مدير المديرية بمتابعة مشاركة الطلاب بكل الأنشطة التربوية المختلفة لما لها من دور حيوى فى تنمية مهارات الطلاب وبناء شخصيتهم.

واستأنف عبدالعزيز جولاته الميدانية لمتابعة منظومة العمل بالمدارس فى جميع الإدارات التعليمية، حيث أجرى جولة تفقدية بمدرسة موط الثانوية للبنات يرافقه مدير الإدارة التعليمية بالداخلة. 


تفقد الفصول الدراسية وتابع شرح المعلمين لدرس اليوم، مثنيا على التفاعل بين المعلمين والطلاب، موجها  طالبات المدرسة بضرورة المتابعة المنتظمة للمنصات التعليمية والاستفادة القصوى من بنك المعرفة كأكبر مكتبة إلكترونية على مستوى العالم.
 

وأكد وكيل التعليم ضرورة متابعة تسجيل الغياب بشكل يومى ومنتظم ومتابعة عمل فريق الإشراف المدرسى فى الحفاظ على انضباط ودقة العمل مع بداية اليوم الدراسى حتى نهايته.

وحرص مدير المديرية على الاطمئنان على توافر كل عوامل الأمن والسلامة بالتغذية المدرسية المقدمة للطلاب ومدى جودتها ومطابقتها للإجراءات الصحية.

كما شارك سيد عبد العزيز عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الإثنين، مراسم طابور الصباح بمدرسة بلاط الثانوية المشتركة. 
 

وكيل وزارة التربية والتعليم الوادي الجديد جولة تفقدية الإنضباط الإدارى الفصول الدراسية مستوى الطلاب مدى مهاراتهم بالقراءة والكتابة الأنشطة التربوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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