يقتل 90% من المصابين.. تحرك برلماني حول مواجهة انتشار فيروس «ماربورج»

تقدم النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، بسؤال للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، حول إجراءات الحكومة للتصدي لانتشار مرض فيروس ماربورج، وذلك بعدما وصفته منظمة الصحة العالمية بـ"المرض الفتاك" حيث يقتل نحو 90% من المصابين به.



وأكد النائب عمرو القطامي، أن فيروس ماربورج شديد الخطورة وينتشر بين المواطنين عن طريق الاتصال الوثيق بالسوائل الجسدية للأشخاص المصابين أو الأسطح، معقبا: "هناك تحذيرات عدة من منظمة الصحة العالمية بالفيروس و مخاوف من انتشاره بشكل كبير، مما يتطلب منا اتخاذ خطوات واضحة للتصدي للفيروس".



وأضاف عضو مجلس النواب: وزارة الصحة أكدت أنه لا يوجد علاج لهذا الفيروس حتى الآن، لذلك يجب اتخاذ الخطوات التي يمكن أن تساعد في السيطرة على انتقال العدوى من إنسان إلى آخر.



وتابع النائب عمرو القطامي: فيروس ماربورج ليس له علاج حتى الآن حيث اقتصر العلاج على أعراض الإصابة، معقبا:" نسبة الوفيات بالفيروس تصل لـنسبة كبيرة جدا حسبما أعلنت منظمة الصحة العالمية، لذلك على الحكومة اتخاذ خطوات سريعة لمجابهة هذا الفيروس".