الإثنين 20 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 10 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى المخدرات بقنا

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، بمعاقبة عامل بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بالاتجار في الحشيش المخدر بنجع حمادي في القضية التي حملت رقم 20020 لسنة 2022 جنح مركز شرطة نجع حمادي، والمقيدة برقم 2241، لسنة 2022 كلي قنا.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسام الدين فتحي، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح، وأسامة الأمير.

تعود أحداث الواقعة إلى سبتمبر 2022، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط "خالد.خ.ف"، 33 عاما، عامل، ومقيم بقرية الصماصمة في بهجورة بنجع حمادي، بتهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونيا، وحيازة سلاح ناري وذخيرة.

محكمة جنايات نجع حمادي عامل السجن 10 سنوات الحشيش المستشار حسام الدين فتحي

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وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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