الإثنين 20 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

استمرار التراجع.. أسعار أعلاف الدواجن اليوم الاثنين 20 فبراير 2023

أعلاف
أعلاف

شهدت أسعار أعلاف الدواجن تراجعا للأسعار في عدد من الأصناف خلال التعاملات الصباحية اليوم الأثنين 20 فبراير في بورصه الكناني للأعلاف.

وتقدم الدستور في نشرتها علي مدار اليوم أسعار أعلاف الدواجن خلال التعاملات الصباحية في بورصة الكناني.

أسعار الذرة الصفراء اليوم الأثنين 20 فبراير 2023

شهدت أسعار الذرة تراجع جديد في الأسعار حيث سجلت 15900أمس جنيها للطن واليوم سجلت 15850

- كما سجل سعر الذرة الصفراء برازيلى 15850جنيه للطن.

- وبلغ سعر طن الذرة الصفراء أرجنتيني  15850جنيه للطن.

- وبلغ سعر طن الذرة الصفراء أوكراني 15400 جنيه للطن.

- وبلغ سعر طن الذرة الصفراء صربي 15400 جنيه للطن.

- سجل سعر طن الذرة الصفراء روماني 15400 جنيه للطن.

- كما سجل سعر الذرة الصفراء أمريكي 15400 جنيه للطن.

- كما سجل سعر الذرة الصفراء بلغاري 15400 جنيه للطن.

أسعار العلف بادي اليوم الأثنين 20 فبراير 2023

وقد شهدت أسعار العلف بادي أستقرارفي الأسعا راليوم الأثنين  20 فبراير 2023 .

سجلت أسعار طن العلف بادي 23% اليوم 22200 جنيه للطن.

أسعار العلف نامي 21% اليوم 22100  جنيه للطن.

بينما سجلت أسعار العلف ناهي 19% اليوم بـ 22000 جنيه للطن.

كما سجل طن العلف بادي نامي 21400 جنيه للطن.

سعر شيكارة العلف 25 كيلوالأثنين 20 فبراير 2023

وسجلت أسعار العلف بياض 18% اليوم 20100  جنيه للطن.

كما سجل طن العلف بياض 17% اليوم 20000 جنيه للطن.

وسجل سعر طن بياض 16% بـ 18000  جنيه للطن.

وبلغ سعر طن علف بياض 14% بـ 17800  جنيه.

تراجع في أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأحد 19 فبراير 2023

برلمانى: دعم القطاع الزراعى سيخفف حدة الأزمة بشأن ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 18 فبراير 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

إنفوجراف لنشاط الزراعة في أسبوع.. الدولة تتحمل ضرائب مزارع الدواجن

أسعار الفول الصويا اليوم الأثنين 20  فبراير 2023

شهدت أسعار الصويا تراجع اليوم في بورصة الكناني  اليوم خلال التعاملات الصباحية.

وسجل كسب صويا محلى 44% 28000 جنيه للطن.

بينما سجلت أسعار صويا 46% محلي 28500 جنيه للطن.

بينما سجلت أسعار صويا 46% مستورد 29000 جنيه للطن.

سعر علف الصلاح اليوم الأثنين 20 فبراير 2023

وسجلت أسعار صويا فول فات مستورد "سعر أرضه" 34000 جنيه للطن.

وسجلت أسعار صويا فول فات- محلي "سعر أرضه" 29100 جنيه للطن.

بينما سجلت أسعار الصويا هاى فات 43% "مستورد سعر أرضه" 27700 جنيه للطن.

وسجلت أسعار صويا هاى فات 43% "محلي سعر أرضه" 21900 جنيه للطن.

سعر شيكارة العلف 50 كيلو اليوم الأثنين 20

وسجلت أسعار كسب عباد +36% 18000 جنيه للطن.

بينما سجلت أسعار جلوتين مستورد 44000 جنيه للطن.

وسجلت أسعار جلوتين محلي 43000 جنيه للطن.

بينما سجلت أسعار الردة بران محلي 9300 جنيه للطن.

وسجلت أسعار النخالة الخشنة 9500 جنيه للطن.

وسجلت أسعار حمل تبن 530 جنيهًا للطن.

أسعار الذرة الصفراء اليوم الأثنين أسعار العلف بادي سعر شيكارة العلف 25 كيلوالأثنين أسعار الفول الصويا اليوم سعر علف الصلاح اليوم الأثنين سعر شيكارة العلف 50 كيلو

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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