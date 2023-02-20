الإثنين 20 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

4 تشديدات هامة من «التعليم» للمديريات بشأن «التغذية المدرسية»

التغذية المدرسية
التغذية المدرسية

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور رضا حجازى، خطابا جديدا للمديريات التعليمية بشأن التغذية المدرسية، وحصلت الدستور على تفاصيل هذا الخطاب حيث شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب للمديريات على ما يلي:

1_التأكيد على انتهاء إدارات الإحصاء بالمديرية والأقسام التابعة لها بالإدارات التعليمية من تسليم المدارس كلمات المرور الخاصة بالتطبيق الإلكتروني المخصص لمتابعة تسليم التغذية المدرسية

 

2_قيام مسئولي وحدات المعلومات بالمدارس المستهدفة بتحميل التطبيق المخصص لمتابعة تسليم التعذية المدرسية وذلك من خلال الرابط المسلم لهم مع كلمات المرور والاطلاع على الفيديو الشارح لكيفية العمل على التطبيق والمرسل أيضا على الرابط الخاص به مع كلمة المرور الخاصة بكل مدرسة

 

3_يقوم أعضاء لجنة التعذية المشكلة بالمدارس بعمل المسح الإلكتروني للكراتين المسلم بها التغذية المدرسية، وتسجيل البيانات على التطبيق والضغط على إرسال البيانات ثم القيام بإجراءات توزيع وتسليم الوجبات المدرسية على الطلاب

 

4_تتولى إدارات التغذية بالمديريات التعليمية والأقسام التابعة لها بالإدارات التعليمية متابعة تسليم الوجبات المدرسية بالمدارس والقيام بما يلزم من إجراءات لضمان وصول هذه الوجبات للطلاب مع اعتبار الأمر هام جدا وعاجل وتحت رعايتكم.

 

وكان قد ناقش وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى، مع مديري الإدارات التعليمية الآليات والضوابط المنظمة لتنفيذ مجموعات الدعم، مشددًا على أهمية مراعاة أعداد الطلاب في مجموعات الدعم، بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

وأكد الدكتور رضا حجازي، أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات لعودة الطلاب للمدارس بشكل كامل واسترجاع دورها التربوى، مشددًا على العمل على جذب الطلاب إلى المدرسة مع الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة؛ لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعيًا لجميع المراحل التعليمية، فضًلا عن تفعيل الإجراءات العقابية للغياب.
 

التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم الإدارات التعليمية التغذية المدرسية التربية والتعليم والتعليم الفني التعليم الفنى الالكتروني

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

الأكثر قراءة

«بعد زلزال السعودية».. البحوث الفلكية تحسم الجدل عن حدوث زلازل فى مصر

طالب يطعن زميله بـ«كتر» عقب مشادة كلامية فى العمرانية

مصرع عامل غرقًا أثناء قيامه بأعمال تطهير رشاح فى أبو النمرس

بنك «انتيسا سان باولو» الإيطالي يتفاوض لشراء حصة الحكومة في بنك الإسكندرية

«البترول» تنظم ورشة للترويج للفرص الاستثمارية في البحر المتوسط ودلتا النيل

«التعليم»: مدارس التكنولوجيا التطبيقية تساهم فى إعداد خريجين مؤهلين للالتحاق بسوق العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

يوم عالمى للقصة القصيرة

ماجد حبته

قمة «التجارة الحرة» الإفريقية

محمد العسيري

كان قلبه إسكندرانى

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

ماجد حبته

مصر.. الهند.. والإرهاب

أحمد الصغير

حديث الرئيس فى الإمارات.. والإعجاز المصرى الذى لا يراه بعض المصريين!

د. منى حلمى

لست ديمقراطية وأفتخر

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

صبر استراتيجي.. إلى متى ستظل غزة بعيدة عن الاضطرابات في الضفة؟

وساطة أمريكية وخطوات مؤقتة.. كواليس التفاهمات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية

بوساطة أمريكية.. التوصل إلى تفاهمات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل