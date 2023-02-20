4 تشديدات هامة من «التعليم» للمديريات بشأن «التغذية المدرسية»

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور رضا حجازى، خطابا جديدا للمديريات التعليمية بشأن التغذية المدرسية، وحصلت الدستور على تفاصيل هذا الخطاب حيث شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب للمديريات على ما يلي:

1_التأكيد على انتهاء إدارات الإحصاء بالمديرية والأقسام التابعة لها بالإدارات التعليمية من تسليم المدارس كلمات المرور الخاصة بالتطبيق الإلكتروني المخصص لمتابعة تسليم التغذية المدرسية

2_قيام مسئولي وحدات المعلومات بالمدارس المستهدفة بتحميل التطبيق المخصص لمتابعة تسليم التعذية المدرسية وذلك من خلال الرابط المسلم لهم مع كلمات المرور والاطلاع على الفيديو الشارح لكيفية العمل على التطبيق والمرسل أيضا على الرابط الخاص به مع كلمة المرور الخاصة بكل مدرسة

3_يقوم أعضاء لجنة التعذية المشكلة بالمدارس بعمل المسح الإلكتروني للكراتين المسلم بها التغذية المدرسية، وتسجيل البيانات على التطبيق والضغط على إرسال البيانات ثم القيام بإجراءات توزيع وتسليم الوجبات المدرسية على الطلاب

4_تتولى إدارات التغذية بالمديريات التعليمية والأقسام التابعة لها بالإدارات التعليمية متابعة تسليم الوجبات المدرسية بالمدارس والقيام بما يلزم من إجراءات لضمان وصول هذه الوجبات للطلاب مع اعتبار الأمر هام جدا وعاجل وتحت رعايتكم.

وكان قد ناقش وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى، مع مديري الإدارات التعليمية الآليات والضوابط المنظمة لتنفيذ مجموعات الدعم، مشددًا على أهمية مراعاة أعداد الطلاب في مجموعات الدعم، بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

وأكد الدكتور رضا حجازي، أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات لعودة الطلاب للمدارس بشكل كامل واسترجاع دورها التربوى، مشددًا على العمل على جذب الطلاب إلى المدرسة مع الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة؛ لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعيًا لجميع المراحل التعليمية، فضًلا عن تفعيل الإجراءات العقابية للغياب.

