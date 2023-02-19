أحمد جمال يتألق فى حفل افتتاح بطولة إفريقيا للشباب باستاد القاهرة (صور)

أحيا المطرب أحمد جمال، اليوم الأحد، حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب مواليد 2003، والتي أقيمت بستاد القاهرة وتستضيفها مصر خلال الفترة من 18 فبراير الجاري حتى 11 مارس المقبل.

ونشر جمال، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" عددا من الصور له أثناء حفل الافتتاح وعلق عليها قائلا: "من حفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية تحت 20 سنة، ستاد القاهرة الدولي، بالتوفيق لمنتخبنا الوطني للشباب ولكل المنتخبات المشاركة".

وحضر الافتتاح كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وسليمان وابيرى نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وجمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للكاف.

وانتهت مباراة منتخب مصر أمام منتخب موزمبيق، والتي انطلقت عقب حفل الافتتاح مباشرة بالتعادل السلبي، حيث يقع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى التي تضم كلًا من موزمبيق والسنغال ونيجيريا.

أحمد جمال يزور نجل محمد ثروث فى المستشفى: «سلامتك يا صاحبى»

وحرص المطرب أحمد جمال على زيارة المخرج والمطرب أحمد ثروت نجل المطرب محمد ثروت في المستشفى الذي يمكث فيه بعد تعرضه لأزمة صحية الأيام الماضية.

ونشر المطرب أحمد جمال صورة جديدة تجمعه مع المطرب والمخرج أحمد ثروت من داخل المستشفى وكتب المطرب أحمد جمال: "سلامتك يا صاحبي ألف سلامة ربنا يتم شفاك على خير".

جدير بالذكر أن المطرب والمخرج أحمد ثروت تعرض لضغط شديد بالعمل مما أدى إلى جلطة في شريان حساس واضطراب في الجهاز العصبي.



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أحمد جمال

أحمد جمال