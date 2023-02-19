الأحد 19 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وزير الرياضة يحضر مباراة مصر وموزمبيق فى افتتاح بطولة إفريقيا للشباب

جانب من الحدث
جانب من الحدث

حرص الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على حضور أولى مباريات المنتخب الوطنى للشباب أمام منتخب موزمبيق فى مستهل مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب مواليد 2003.

وتواجد وزير الرياضة بالمقصورة الرئيسية باستاد القاهرة لمتابعة المنتخب، ومؤازرة اللاعبين لتقديم مباراة قوية فى افتتاح البطولة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 فبراير الجارى حتى 11 مارس المقبل.

وأعرب وزير الرياضة عن تمنياته للاعبى المنتخب الوطنى بالتوفيق فى مباريات البطولة، وتقديم أداء مميز والمنافسة على لقب البطولة تأكيدًا على ريادة كرة القدم المصرية على مستوى القارة الإفريقية.

ويقع المنتخب الوطنى للشباب فى المجموعة الأولى  مع كل من موزمبيق والسنغال ونيجيريا، وتقام مباريات البطولة فى استادات "القاهرة، الإسكندرية، هيئة قناة السويس بالإسماعيلية".

وأكد الدكتور أشرف صبحى المتابعة الدورية مع اتحاد الكرة واللجنة المنظمة بشكل يومي للاطمئنان على كل التجهيزات ومتطلبات البطولة لنجاحها تنظيميًا أسوةً بجميع البطولات الدولية التى تستضيفها مصر.

حضر المباراة سليمان وابيرى نائب رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، وجمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذى للكاف.

وتقام النسخة السابعة عشرة من كأس الأمم الإفريقية تحت ٢٠ سنة، بتنظيم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) للاعبين من سن 20 عامًا وأقل، ومن المقرر أن تتأهل الفرق الأربعة الأولى بالبطولة إلى كأس العالم تحت ٢٠ سنة، والتي ستقام في إندونيسيا.

اتحاد المصري لكرة القدم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة استاد القاهرة الدولى افتتاح بطولة إفريقيا الاتحاد المصرى لكرة القدم

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