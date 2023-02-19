مرافق الدقهلية تشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات من شوارع المنصورة

وجه اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية بشن حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق وإدارة المرور لإزالة التعديات بالشوارع والميادين بنطاق مدينة المنصورة، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري.

جاءت الحملة بالتنسيق مع رئاسة حي غرب المنصورة بقيادة سيد حسين النخيلي، رئيس حي غرب المنصورة وأحمد عرفة وهاني أحمد نائبا، رئيس حي غرب المنصورة.

واستهدفت الحملة عددا من الشوارع والميادين الرئيسية بنطاق مدينة المنصورة، وهي شارع الجلاء وجيهان والترعة والنخلة وكلية الآداب وبورسعيد وتمكنت من ضبط 1796 مضبوطات متنوعة وتحرير 139 محضرًا وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

كما تم رفع تعديات الباعة الجائلين والأكشاك والمحال التجارية والعقارات، التي تعوق حركة المارة بشارع الجلاء كما تم رفع الأعمدة الحديدية، والسلاسل، والبراميل، والبردورات، والحواجز الأسمنتية، وإطارات الكاوتش التي يضعها المواطنون أمام العقارات، وأصحاب المحال التجارية.

يأتي ذلك في إطار الخطة التي وضعها اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، لإعادة الانضباط للشارع والحفاظ على المظهر الحضاري.

ومن جهته أكد سيد النخيلي رئيس حي غرب المنصورة أنه لن يسمح بالتعدي على حرم الطريق بالشوارع والميادين، مشيرًا إلى استمرار الحملات المكبرة بصفة يومية لمنع وقوف الباعة الجائلين بالشوارع الرئيسية.