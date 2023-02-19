تفقده وزيرا التعليم والتنمية المحلية.. تفاصيل معرض «أهلا رمضان» في دمنهور

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ترافقهما الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، معرض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية والأساسية المخفضة بمدينة دمنهور ضمن سلسلة المعارض المنتشرة بمختلف مدن ومراكز المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالبحيرة.

ويضم المعرض أكثر من 15 جناحا لكبرى شركات المواد والسلع الغذائية وأجنحة المشروعات الإنتاجية الزراعية والحيوانية التابعة للمنطقة الشمالية العسكرية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومبادرة "كلنا واحد " التابعة لوزارة الداخلية وأجنحة أخرى لعرض السلع الأساسية والمعلبات بأنواعها وأخرى لبيع اللحوم والخضروات والفاكهة والأسماك والمجمدات والمنظفات، وذلك من أجل توفير وعرض كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع الأساسية والرمضانية واللحوم أمام المواطنين بالأسعار التنافسية والتى تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل من 25 إلى 30%.

وأجرى وزير التنمية المحلية ووزير التربية والتعليم جولة داخل المعرض لتفقد السلع والمنتجات الموجودة والتأكد من وجود تخفيضات حقيقية في أسعار السلع والتنبية علي العارضين بتعديل أي أسعار لسلع مبالغ فيها.

وأكد وزير التنمية المحلية افتتاح العديد من المعارض المماثلة بجميع المحافظات خلال الفترة الماضية، كما سيتم خلال المرحلة المقبلة التوسع في إطلاق عدد من المنافذ والشوادر خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة وجودة مناسبة، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالتوسع في إقامة معارض "أهلا رمضان" هذا العام.

وأشاد اللواء هشام آمنة بمستوى جودة المنتجات المعروضة والتخفيضات الموجودة في المعرض لكافة السلع الأساسية والخضروات والفاكهة ، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن جميع المحافظات تقوم خلال الفترة المقبلة بالتوسع في عدد المنافذ والشوادر وخاصة في المناطق الأكثر احتياجاً والقرى للتخفيف عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة وجودة مناسبة بالتعاون مع عدد من الوزارات ومنها التموين والتجارة الداخلية والغرف التجارية.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة طول مدة المعرض خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك ، كما وجه اللواء آمنة بقيام الجهات التنفيذية بمحافظة العربية بحملات مكثفة على كافة المنافذ والمحلات التجارية للتأكد من عدم المغالاة في الأسعار وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن السلع الغذائية موجودة في جميع المنافذ والشوادر ولا يوجد نقص في اي سلعة ، وطالب المواطنين بالابلاغ عن اي محل يقوم بزيادة الأسعار وابلغ غرف الشكاوي بالمحافظات .

وأكدت نائب محافظ البحيرة على إستمرار فتح المنافذ وتوافر كافة السلع والمنتجات واللحوم حتى نهاية شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة، للتخفيف عن الأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.

وأشارت إلى أن محافظة البحيرة قامت بإفتتاح 12 معرض من معارض "أهلاً رمضان" وأضافت أنه جاري التوسع فى فتح منافذ بيع السلع الغذائية والتى وصل عددها إلى ما يقرب من 3100 منفذ بنطاق المحافظة بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات، بالإضافة لمنافذ منتجات مدارس التعليم الفنى الزراعة والتى بلغت 21 منفذ، وكذا معارض "أهلاً رمضان" والجاري إفتتاحها لطرح كافة أنواع السلع الأساسية بالأسعار المخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق.