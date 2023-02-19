الأحد 19 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توقيع الكشف الطبي على 2160 مواطنا في قافلة طبية بمستشفى السلوم

جانب من توقيع الكشف
جانب من توقيع الكشف الطبي بالسلوم

أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالدور الذى تقوم به الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع الجهاز التنفيذي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والتيسير عليهم والوصول بالخدمات الاجتماعية والطبية لجميع المناطق البعيدة والنائية في أطراف المحافظة التي تحتاج إلى مزيد الدعم في الخدمات الصحية.

IMG-20230219-WA0039

جاء ذلك عقب ختام أعمال  القافلة الطبية والجراحية التي نظمتها جمعية الليدز الاجتماعية من كلية الطب بجامعة الإسكندرية، وذلك في مستشفى  السلوم  المركزى في الفترة من 14 وحتى 16 فبراير  الجاري.

IMG-20230219-WA0038

وأوضح محافظ مطروح ان نجحت القافلة في  توقيع الكشف الطبى على 2160  مواطنا من المرضى غير القادرين في مختلف التخصصات (باطنة، أطفال، رمد، عظام، جراحة، أسنان، مسالك، نساء، أمراض جلدية، تحاليل طبية )، بالإضافة إلى إجراء 54 عملية جراحية منها 45 حالة رمد وعدد 9 حالات جراحة وذلك بالمجان للتيسير على المواطنين.

IMG-20230219-WA0029
IMG-20230219-WA0031
IMG-20230219-WA0030
IMG-20230219-WA0037
IMG-20230219-WA0042
IMG-20230219-WA0036
أعمال القافلة الطبية الجمعيات الأهلية الخدمات الاجتماعية توقيع الكشف الطبي تنظيم قافلة طبية مستشفي السلوم المركزي مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

الأكثر قراءة

اعتبارًا من مارس.. إيقاف العمل ببطاقات المرتبات غير الحاملة لعلامة «ميزة»

«أون تايم سبورتس» تعرض مباراة مصر وموزمبيق بكأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة

مرتضى منصور: «أمير ابنى ملوش علاقة بالصفقات.. ومحدش يعرف يكسبنى فى الانتخابات»

تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع المنتهى

القوى العاملة تحصر منشآت «أكثر من 20 عاملاً» لدمج ذوي الهمم

وزير النقل يبحث مع الملا إمداد الهيئات والشركات بالمنتجات البترولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

ماجد حبته

مصر.. الهند.. والإرهاب

أحمد الصغير

حديث الرئيس فى الإمارات.. والإعجاز المصرى الذى لا يراه بعض المصريين!

د. منى حلمى

لست ديمقراطية وأفتخر

علي سعدة

تقنين البلطجة

خالد حريب

فريد تادرس في ثياب محمد مشالى

مؤمن المحمدي

الأب بيبيع البيت

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

يترأسه «بن غفير».. نتنياهو يعلن تشكيل «فريق عمل خاص» لمواجهة الفلسطينيين

عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد خطة «الإصلاح القضائى»

مُستوطنون إسرائيليون يُهاجمون فلسطينيين بوسط الخليل