توقيع الكشف الطبي على 2160 مواطنا في قافلة طبية بمستشفى السلوم

أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالدور الذى تقوم به الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع الجهاز التنفيذي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والتيسير عليهم والوصول بالخدمات الاجتماعية والطبية لجميع المناطق البعيدة والنائية في أطراف المحافظة التي تحتاج إلى مزيد الدعم في الخدمات الصحية.

جاء ذلك عقب ختام أعمال القافلة الطبية والجراحية التي نظمتها جمعية الليدز الاجتماعية من كلية الطب بجامعة الإسكندرية، وذلك في مستشفى السلوم المركزى في الفترة من 14 وحتى 16 فبراير الجاري.

وأوضح محافظ مطروح ان نجحت القافلة في توقيع الكشف الطبى على 2160 مواطنا من المرضى غير القادرين في مختلف التخصصات (باطنة، أطفال، رمد، عظام، جراحة، أسنان، مسالك، نساء، أمراض جلدية، تحاليل طبية )، بالإضافة إلى إجراء 54 عملية جراحية منها 45 حالة رمد وعدد 9 حالات جراحة وذلك بالمجان للتيسير على المواطنين.