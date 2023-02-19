إحالة سيدة تبتز جارتها بصور فاضحة فى الجيزة للجنايات

أحالت نيابات حوادث شمال الجيزة، اليوم الأحد، سيدة إلى محكمة الجنايات، لاتهامها بتهديد جارتها بنشر صور فاضحة وخادشة للحياء لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبين أن المتهمة هددت المجني عليها كتابة بإفشاء ونسبة أمور مخلة بشرفها، وذلك بنشر صور شخصية للمجني عليها وهي في أوضاع مخلة بالحياء، وكان التهديد مصحوبًا بطلب وهو أن تدفع مبلغًا ماليًا نظير توقفها عن نشر تلك الصور.

كما اعتدت المتهمة على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن نقلت باستخدام هاتفها الجوال صورًا خاصة بالمجني عليها في مكان خاص بغير رضائها، وأذاعت ونشرت صورًا للمجني عليها سالفة الذكر في مكان خاص تحصلت عليها عن طريق هاتفها الجوال وبغير رضاها.

كما تعمدت مضايقة المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، بأن قامت بنشر وإرسال رسائل تتضمن صورًا خادشة للحياء خاصة بها وتهديدها بنشرها، وكان ذلك عن طريق استخدامها لحساب مصطنع على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وإرسال تلك الرسائل إلى الحساب الشخصي، كما اصطنعت حسابًا خاصًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مستخدمة إياه في ارتكاب الأفعال الإجرامية.