الأحد 19 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

بعد نجاح برنامج الطفل.. هدى حميد مديرا لإدارة المواهب والنوابغ بالأوقاف

د. هدى حميد
د. هدى حميد

 قرر الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، تكليف الدكتورة هدى حميد معوض مديرًا لإدارة المواهب والنوابغ بوزارة الأوقاف، وذلك تقديرًا للنجاح الذي حققته في ملف الطفل من خلال البرنامج الصيفي للأطفال والأنشطة المصاحبة له. 

كان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قال إنه :"إنه تم في وزارة الأوقاف، إنشاء إدارة خاصة لرعاية المواهب والنوابغ في حفظ القرآن الكريم وفن الابتهال الديني وفنون الخطابة رعاية متكاملة، مؤكدين على ترحيبنا بانضمام أوائل هذه المسابقة إلى من ستقوم الإدارة برعايتهم بما يتسق مع جوانب نبوغهم ويعمل على مزيد من تنميتها ونحن معهم بإذن الله إلى آخر مدى، خدمة لديننا ووطننا ووفاء بواجبنا تجاه القرآن الكريم وأهله الذين هم أهل الله وخاصته".

الدكتور هشام عبد العزيز المواهب إدارة المواهب البرنامج الصيفي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

الأكثر قراءة

«رشة بنج» كلمة السر وراء مشادة محمد الشناوى مع طبيب الهلال السودانى

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك اليوم 19 فبراير 2023

بدء تدريب معلمى صفوف الابتدائية على المنصة الإلكترونية

مستشفيات جامعة القاهرة تطلب التعاقد مع طبيب مقيم بهذه الشروط

هل تنجح القمة الإفريقية 36 في توفير التمويل لمواجهة التغير المناخي؟

«الخشت» يعقد لقاء مفتوحا مع مجلس اتحاد طلاب جامعة القاهرة بتشكيله الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

ماجد حبته

مصر.. الهند.. والإرهاب

أحمد الصغير

حديث الرئيس فى الإمارات.. والإعجاز المصرى الذى لا يراه بعض المصريين!

د. منى حلمى

لست ديمقراطية وأفتخر

علي سعدة

تقنين البلطجة

خالد حريب

فريد تادرس في ثياب محمد مشالى

مؤمن المحمدي

الأب بيبيع البيت

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد خطة «الإصلاح القضائى»

مُستوطنون إسرائيليون يُهاجمون فلسطينيين بوسط الخليل

إسرائيل تشن غارة جوية ضد سوريا