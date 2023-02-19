بعد نجاح برنامج الطفل.. هدى حميد مديرا لإدارة المواهب والنوابغ بالأوقاف

قرر الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، تكليف الدكتورة هدى حميد معوض مديرًا لإدارة المواهب والنوابغ بوزارة الأوقاف، وذلك تقديرًا للنجاح الذي حققته في ملف الطفل من خلال البرنامج الصيفي للأطفال والأنشطة المصاحبة له.

كان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قال إنه :"إنه تم في وزارة الأوقاف، إنشاء إدارة خاصة لرعاية المواهب والنوابغ في حفظ القرآن الكريم وفن الابتهال الديني وفنون الخطابة رعاية متكاملة، مؤكدين على ترحيبنا بانضمام أوائل هذه المسابقة إلى من ستقوم الإدارة برعايتهم بما يتسق مع جوانب نبوغهم ويعمل على مزيد من تنميتها ونحن معهم بإذن الله إلى آخر مدى، خدمة لديننا ووطننا ووفاء بواجبنا تجاه القرآن الكريم وأهله الذين هم أهل الله وخاصته".