تشكيل لجنة هندسية لمعاينة آثار انهيار عقار قديم بالإسكندرية

قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه إثر انهيار عقار عليه بمنطقة القباري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان حول الواقعة والمصاب، والتحفظ على ملف العقار من الحي لفحصه وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار المنهار لمعرفة الأسباب.

كانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية، من استخراج جثة شخص وفارق الحياة بعد وصوله لمستشفى جمال حمادة، وشخص آخر على قيد الحياة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

وشهدت منطقة القبارى غرب المحافظة، انهيار منزل قديم البحث عن ضحايا أسفل العقار وتواجد مكثف لرجال الحماية المدنية والشرطة والحى.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود بلاغ بانهيار عقار بزواية التلاوى بمنطقة القبارى، على الفور انتقلت القيادات الامنية والحماية المدنية لمكان البلاغ وجار البحث عن ضحايا.

تم قطع المرافق عن العقار ووضع كردون حول العقار لمنع مرور المواطنين، كما تمكنت الحماية من استخراج شخص من تحت الأنقاض، ونقله إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وجار البحث عن آخر تحت الأنقاض في عقار القباري المنهار.

وتمكنت من استخراج شخص علي قيد الحياة، وتم نقلi إلى مستشفى جمال حمادة لتلقي العلاج اللازم، جار البحث عن شخص آخر تحت أنقاض العقار المنهار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات، التي قررت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان.