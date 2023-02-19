الأحد 19 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الأسمدة الآزوتية فى الأسواق اليوم الأحد في التعاملات الصباحية

الأسمدة
الأسمدة

وأصلت أسعار الأسمدة الأزوتية، استقرارها اليوم اليوم الأحد 19-2-2023، حيث شهدت صادرات الأسمدة حالة من الانتعاش خلال الفترة الماضية.

أسعار الأسمدة فى الأسواق اليوم السبت

وجاءت الأسعار كالتالي:

 - استقرت أسعار اليوريا اليوم  لـ 9.200 جنيه للطن.

 - استقرت اسعار النترات اليوم عند 9.000 جنيه للطن.

أسعار الأسمدة الأزوتية اليوم الأحد 19 فبراير 2023 

 - وسجلت أسعار الفوسفات الناعم 12.5%، عند 2.500 جنيه للطن.

 - بينما استقرت أسعار الفوسفات الخشن 12.5%، عند 3.500 جنيه للطن

أخر تقرير للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة

وكشف تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية عن أن هناك زيادة واضحة فى أداء صادرات القطاع خلال ٢٠٢٢، حيث بلغت قيمة صادراته ولأول مرة نحو ٨.٦٢٩ مليار دولار، حيث حققت معدل نمو غير مسبوق بلغت نسبته ٢٣% عما تحقق خلال العام السابق عليه، والذي بلغت قيمة صادراته نحو ٧.٠٣٣ مليار دولار.

وشهدت صادرات الصناعات الكيماوية زيادة واضحة، وكان أبرزها صادرات الأسمدة بنسبة زيادة ٤٢%، لتبلغ ما قيمته ٣.٣٨٩ مليار دولار مقارنة بنحو ٢.٣٩٠ مليار دولار خلال ٢٠٢١، وزادت صادرات اللدائن بنسبة طفيفة بلغت ١%، لتصل إلى ما قيمته ٢.٤٦١ مليار دولار خلال ٢٠٢٢ مقارنة بـ٢.٤٢٨ مليار دولار خلال ٢٠٢١.

وزادت صادرات الكيماويات غير العضوية  بنسبة ١٠٥%، ليبلغ إجمالي قيمة صادراتها ١.٣١٦ مليار دولار، مقارنة بنحو ٦٤٠.٦٦ مليون دولار خلال ٢٠٢١، وزادت صادرات الكيماويات المتنوعة بنسبة ٢٥%، حيث بلغت ٢٦٧مليون دولار، مقارنة بنحو ٢١٢.٦٩ مليون دولار.

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وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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