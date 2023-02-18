الأحد 19 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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يوسف الحسينى يكشف حقيقة وقف صرف الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين بداية من مارس

يوسف الحسيني
يوسف الحسيني

علق الإعلامي يوسف الحسيني، على ما تم تداوله من شائعات بشأن وقف الحكومة  صرف الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين بداية من شهر مارس، قائلاً: "الحكومة المصرية عندما قررت عمل الحزمة الاستثنائية على بطاقات التموين مكنش حد لاوي دراعها"، بحسب تعبيره.

وأضاف الحسيني، خلال تقديمه برنامج التاسعة المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه لم يكن أحد قد طالب الحكومة المصرية بصرف دعم استثنائي على بطاقات التموين، لافتاً إلى أن  الحكومة هي التي قررت عمل الحزمة الاستثنائية دون توصية من أحد، كما أن هذه المرة تعتبر المرة الرابعة التي تصدر بها شائعات عن إلغاء الحكومة للدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية. 

وأوضح الإعلامي يوسف الحسيني أن الدولة المصرية كانت واضحة منذ البداية، حيث أقرت بأن أسعار الكهرباء ستبقى كما هي حتى 30 يونيو 2023، والحزمة الاستثنائية فاعلة حتى يوم 30 يونيو 2023، وقد أكدت الحكومة ذلك أكثر من ذلك، معقبا: "اللي بستغربه إحنا ليه بنتلقى الشائعة ونتوتر". 

وأكد الإعلامي يوسف الحسيني، أن صانعي الشائعة بكل تأكيد هم إخوان. 

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وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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