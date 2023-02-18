الأحد 19 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة مواطنين فى انهيار جزئى لعقار بمركز أطفيح

انهيار عقار
انهيار عقار

شهد مركز أطفيح مساء اليوم السبت، حادث انهيار جزئي لعقار، والذي أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر، وانتقل رجال الحماية المدنية وقوات الإنقاذ لمكان البلاغ وسيارات الإسعاف.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بسقوط جدار منزل بمنطقة أطفيح، على الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، ليتم إجراء عمليات المعاينة، التي أظهرت سقوط جدار خلفي لمنزل.

ونتج عنه وفاة شخص وإصابة آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى ويتم إجراء عمليات معاينة من قبل رجال الحى بقطاع جنوب الجيزة وحرر محضر بالواقعة.

الحماية المدنية رجال الحماية المدنية منطقة اطفيح مركز أطفيح انهيار عقار في أطفيح غرفة عمليات النجدة سيارات الإسعاف

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«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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