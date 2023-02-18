السبت 18 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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شكرى عن غياب السودان عن قمة العشرين: «من الضرورى أن يعود لدوره»

سامح شكري
سامح شكري

علق وزير الخارجية السفير سامح شكري، على غياب السودان عن قمة العشرين بسبب المشاكل السياسية داخله، مؤكدًا أنه يدعو لاستعادة السودان لمقعده خاصة بعد الاتفاق الإطاري ووضع مسار لانتهاء الفترة الانتقالية والعودة للحكومة وانتخابات تعبر عن الشعب السوداني.

الأحداث في السودان تؤثر على شعبي وادي النيل

وأضاف خلال تصريحاته لفضائية "القاهرة الإخبارية"، على هامش مشاركته في القمة الـ36 للاتحاد الإفريقي، أنه من الضروري أن يعود السودان لدوره في رسم مسار القارة، لأن الأحداث في السودان لها تأثيرها على شعبي وادي النيل، مؤكدًا التضامن الكامل بين مصر والسودان وأن التعاون بينهما دائم.

سامح شكري السودان قمة العشرين الضروري لدورها الشعب السوداني

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