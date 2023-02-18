السبت 18 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«عاش هنا».. التنسيق الحضاري يدرج اسم المخرج المسرحي حسين جمعة

المخرج المسرحي الكبير
المخرج المسرحي الكبير د. حسين جمعة

أدرج الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، اسم  الفنان والمخرج المسرحي الكبير  حسين جمعة، فى مشروع “عاش هنا” حيث وضع لافتة تحمل اسمه وعنوانه على باب منزله الذى يقع فى١٢ شارع كلية الطب، الرمل، بالإسكندرية.

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قام حسين جمعة  بإخراج عشرات العروض المسرحية الهامة التي أدى بطولتها كوكبة من كبار النجوم منها، أوبريت العشرة الطيبة، أوبريت شهرزاد، رحلة التنوير، روميو وجولييت، الخرتيت، حلم ليلة صيف، قاتل بلا أجر، الإسكندر الأكبر، الدنيا رواية هزلية، الأخوة كارامازوف، المرجيحة، خيال الظل.

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أيضا ساهم المخرج الراحل في تصميم وتنفيذ عشرات العروض المسرحية في مصر والوطن العربى منها، أوبرا عطيل بقلعة قايتباي، والتى أقيمت ضمن فعاليات مهرجان سكندريات عام 1996، ومشروع المسرح الصيفي بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، مشروع مسرح الآثار الرومانية ومسرحى محمد عبد الوهاب وبيرم التونسي بالإسكندرية.

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نال المخرج الراحل العديد من الجوائز والتكريمات تقديرا لمشواره الكبير وعطائه غير المحدود للمسرح المصرى والعربى، منها تكريم خاص بمهرجان التذوق المسرحى بالإسكندرية عام 2012، وكان آخر الجوائز التى حصل عليها تكريم خاص من "موسم الفنون المستقلة" الذي أقيم بمسرح الهناجر في شهر فبراير عام ٢٠١٤.

كما نال العديد من التكريمات الخاصة بعد رحيله، منها تكريمه من المهرجان القومي للمسرح في دورته العاشرة التي أقيمت بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية في يوليو عام ٢٠١٧، ضمن خمس شخصيات أثرت الحياة المسرحية في مصر والعالم العربي.

جدير بالذكر أن المخرج حسين جمعة من مواليد ٢١ نوفمبر عام ١٩٢٥ وتوفي في الخامس من شهر مارس عام ٢٠١٤ بعد مسيرة فنية وأكاديمية عريقة، حيث يعد من رواد الإخراج المسرحي في مصر والوطن العربى، وتقلد العديد من المناصب الهامة بوزارة الثقافة والبيت الفنى للمسرح، كما عمل أستاذا  للتمثيل والإخراج بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وأستاذا لقسم المسرح بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية.

حسين جمعة الفنان المخرج المسرحي الكبير مشروع عاش هنا الجهاز القومي للتنسيق الحضاري الرمل

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