السجن 5 سنوات لعاطل تسبب في عاهة مستديمة لعجوز في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار أحمد محمد عبد الوهاب أبو عمر رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة 5 سنوات، مما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالتسبب في عاهة مستديمة لعجوز.

صدر الحكم بعضوية المستشار عبد العظيم عبد الهادي البيه والمستشار محمد عبد القادر الحلو وسكرتير محكمة الجنايات كريم الجنادي.

ترجع أحدث القضية المقيدة برقم 13292 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بقيام المتهم بضرب المجني عليه باداه عصا استقرت في رأسه فأحدثت به عاهة مستديمة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة مينا البصل، إلى أنه على إثر خلافات بين المتهم "س.ح.ر" عاطل، وبين المجني عليه "ف.ع.ح" 72 سنة بالمعاش، وحال تواجد المجني عليه أمام منزلة بدائرة القسم قام المتهم بالتعدي علية بالضرب بأن كان بحوزته أداة عصا استقرت في رأس المجني عليه وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أن المجني عليه قد تخلفت من جراء إصابته بكسر شرخي بالجمجمة وتكدمات نزفية بمقدم الفص الصدغي الليمون للمخ وتخلف عنها ضعف سمع عصبي متوسط الشدة على الناحيتين وارتعاشات حركية مما يعد عاهة مستديمة تقدر بنسبة العجز المتخلف 70% وبالعرض على النيابة، وأمرت بحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية.