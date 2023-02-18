موعد امتحانات نهاية العام الدراسي 2023

موعد امتحانات نهاية العام الدراسي، زادت معدلات البحث والاستعلام عن مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي الحالى، بعد الشكوى المتعددة من الطلاب وأولياء الأمور من قصر المدة الزمنية للدراسة التى تتخللها الإجازات وشهر رمضان المبارك والأعياد مقابل طول المناهج الدراسية مما يؤثر على استيعاب الطلاب للمواد الدراسية وأداء امتحانات نهاية العام والفصل الدراسي الثاني بمختلف محافظات مصر.

موعد امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣

كذلك، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعد زيادة معدلات الاستعلام عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي الحالى ٢٠٢٣، تيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور في إطار الاستعداد للامتحانات.



مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي الحالى

إضافة إلى ذلك، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كافة مواعيد بدء ونهاية الدراسة ومواعيد الامتحانات وفقاً لخطة زمنية تم تعديلها بعد الشكاوى، حيث بدأ العام الدراسي الجديد أول أكتوبر من العام الماضي ٢٠٢٢ وينتهي الخميس الموافق ٦ من شهر يونيو القادم، وذلك في مختلف مدارس مصر سواء الحكومية والخاصة أو اللغات والتجريبية.

فى السياق، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتظام سير العملية التعليمية وفقاً للخريطة الزمنية المحددة سلفاً للعام الدراسي ٢٠٢٣ الذى بدأ أكتوبر من العام الماضي ، وذلك لمدة ٣٥ أسبوعا دراسياً كاملاً في مختلف المدارس الحكومية والخاصة واللغات بأنحاء المحافظات.

مواعيد أداء الامتحانات للعام الدراسي الحالي

فى النهاية، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كافة مواعيد أداء الامتحانات للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣، وذلك طبقاً للخريكة المحددة سابقآ، والتى حددت موعد امتحانات نهاية العام الدراسي لكافة صفوف النقل سواء في المرحلتين الابتدائية والإعدادية أو الثانوية في يوم ٦ يونيو من العام الجارى ، وفقاً للضوابط.

وفى الختام، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، سعيها لإتمام العام الدراسي الحالى بصورة جيدة تيسيرا على جميع الطلاب وأولياء الأمور والحفاظ على سير العملية التعليمية بكفاءة، مع توفير اللجان والمراكبين بمختلف مدارس الجمهورية.