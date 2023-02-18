اليوم.. انطلاق القوافل العلاجية التابعة لـ«حياة كريمة» بمرسى علم

تنطلق اليوم السبت، القوافل العلاجية التابعة لمبادرة "حياة كريمة" للكشف الطبي على أهالي مدينة مرسى علم، جنوب محافظة البحرالأحمر.

وتستمر القافلة العلاجية فيها لمدة يومين، يتم خلالها الكشف الطبى وصرف العلاج وإجراء التحاليل والأشعة وتحويل المرضىللمستشفيات إذا لزم الأمر مجانا.

وبدأت القوافل العلاجية عملها خلال شهر فبراير الجارى يوم 8 فبراير الجارى بقرية الأمل بمدينة القصير واستغرقت يومين، ثم انتقلت بعدذلك إلى قرية المستعمرة لمدة يومين أيضا 10 و11 فبراير، وتم صرف العلاج مجانًا، والكشف الطبي في عدة تخصصات، انتقلت بعد ذلك القوافل من مدينة القصير إلى منطقة إبرق والخير شمال مدينة الشلاتين ومنها لمدينة حلايب جنوب البحر الأحمر، ثم قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب أمس وأول أمس.

ومن المقرر أن تستكمل القوافل العلاجية أعمالها عقب الانتهاء من مرسى علم، إلى مدينة سفاجا وتحديدا بقريتي ان الحويطات والنصروتستغرق فيها لمدة يومين 20 و21 فبراير الجاري، ومنها إلى منطقة الأمل بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر.