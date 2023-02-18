انطلاق مؤتمر الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.. اليوم

الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والتنمية المستدامة في مصر، عنوان المؤتمر العلمي السادس، والذي ينطلق في التاسعة من صباح اليوم السبت، وعلي مدار يومين، والذى ينظمه المعهد القومي للملكية الفكرية، بالتعاون مع لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات.

يشارك في مؤتمر «الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والتنمية المستدامة في مصر» الدكتور نبيل حلمى أستاذ القانون الدولي عميد كلية الحقوق الأسبق، والذي أكد أن الهدف من المؤتمر هو الحرص على الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، لما تلعبه من دور حيوي في التنمية الثقافية والاجتماعية ، لافتًا إلى أن حماية حقوق أي مبادرة تشكل أحد العناصر الأساسية للملكية الفكرية وفي عملية تشكيل كافة المناحى الحياتية، مما جعل العديد من الدول تسن تشريعات وقوانين لحماية حقوق الملكية الفكرية بهدف التشجيع على الإبداع والابتكار بما يعود بالفائدة على المجتمع عمومًا.

وأشار «حلمي»، إلى أن المؤتمر يتناول التجربة السنغافورية في بناء استراتيجية الملكية الفكرية، كما يتناول المؤتمر عدة محاور تغطى حقوق الملكية الفكرية المقررة دوليًا، وسبل إدارة هذه الحقوق واتخاذ التشريعات في تطبيق قوانين الملكية الفكرية.

المؤتمر ينظم تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، و الدكتور السيد عبد الخالق رئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية ووزير التعليم العالي الأسبق، رئيس المؤتمر الدكتور ياسر محمد جاد الله أستاذ الاقتصاد وعميد المعهد القومي للملكية الفكرية.

ويشير مصطلح «الملكية الفكرية»، إلى الإبداعات الفكرية والعقلية والعلمية والأدبية والفنية، وكل ما ينتجه العقل البشري للأفراد، وهذه الإبداعات محمية قانونيًا لأصحابها ومبدعيها، مثل براءات الاختراع، حقوق الملكية الفنية، حق المؤلف، وحق العلامات والشعارات التجارية وغيرها، مما يمكن أصحاب الحقوق الفكرية من إثبات الاعتراف والكسب من إبداعاتهم، من خلال إرساء توازن بين حقوق المبتكرين والجمهور العام.