مستشار وزيرة التخطيط يكشف كواليس مشاركة مصر فى قمة الحكومات بدبى

قال الدكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزارة التخطيط، إن مصر كانت ضيف شرف القمة العالمية للحكومات، والتي شارك فيها عشرات الدول، ومئات المستثمرين، وأسماء لامعة في كل مكان في العالم، مشيرًا إلى أن قمة الحكومات كانت تشبه كأس العالم السياسي للحكومات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن قمة الحكومات شهدت حضورا عالميا كبيرا جدًا، وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي كان الحدث الأبرز في اليوم الافتتاحي للقمة، منوهًا أن جلسة الرئيس السيسي في القمة العالمية للحكومات هي الجلسة الوحيدة التي أُغلقت فيها الأبواب قبل بداية الكلمة بساعة كاملة.

وأشار محمد العقبي إلى أنه التقى بأكثر من 10 من المؤثرين في الإمارات وكان كل الحديث عن مصر ورئيسها، منوهًا أن الرئيس السيسي التقى برؤساء شركات مليارية متخصصة في مجال الإلكترونيات، وتحدث الرئيس خلال الجلسة بفهم عميق ووعي شديد لطبيعة عمل تلك الشركات، ووجه رسائل لتلك الشركات بأن السوق المصرية سوق مهمة جدًا، وأشاد الرئيس السيسي بالشباب المصري وأكد على قدرة الشباب على تأسيس عدد كبير من الشركات الناجحة.

وتابع: "أحد رواد الأعمال المصريين كان ضمن تشكيل الوفد الرسمي، اتصل عليه مستثمرون وسألوه كيف نستفيد من الفرص الموجودة في مصر".

ولفت إلى أنه خلال القمة العالمية للحكومات كان هناك جلسة خاصة عن دور الصندوق السيادي المصري وتحدثت هالة السعيد واستعرضت دور الصندوق باعتباره ذراعا استثمارية لمصر.