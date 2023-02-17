الجمعة 17 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«النقل» تناشد المواطنين التوعية من مخاطر رشق الأطفال للقطارات بالحجارة

قطار
قطار

طالبت وزارة النقل المواطنين بالمساهمة فى الحفاظ على سلامة مرفق، السكك الحديدية المملوك لكافة المواطنين، والذي يخدم ملايين الركاب، بعد تكرار ظاهرة  رشق الأطفال للقطارات، خاصة على خطوط الضواحي، ما يعرض الركاب وسائقى القطارات للخطر، كما يتسبب في إلحاق أضرار بالقطارات والتي يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، ما يشكل عبئا على تلك الميزانية.

وأهابت الوزارة ممثلة في هيئة السكك الحديدية المواطنين بالمشاركة معها فى التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التى تسبب أضرارًا للركاب وسائقي القطارات، وأضرارًا في جرارات وعربات القطارات.

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