رسميًا.. برشلونة يكشف تفاصيل إصابة لاعبه بيدري جونزاليس

كشف نادي برشلونة الإسباني، اليوم، حجم إصابة لاعبه بيدري جونزاليس التي تعرض لها في مباراة الفريق أمس أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتعرض بيدري جونزاليس متوسط ميدان فريق برشلونة الإسباني، للإصابة في مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي في بطولة الدوري الأوروبي، ليتم استبداله بزميله سيرجي روبرتو في الدقيقة 41.

وتعادل فريق برشلونة الإسباني مع ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس، على ملعب «سبوتيفاي كامب نو» في ذهاب دور الـ 16 الأول لبطولة الدوري الأوروبي.

ونشر نادي برشلونة بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه: «أصيب بدري لاعب نادي برشلونة الإسباني في عضلة الفخذ المستقيمة في فخذه الأيمن (أوتار الركبة)».

وأضاف: «بعد الاختبارات التي أجريت صباح الجمعة، تم تأكيد الضرر ولن يكون متاحًا للفريق حتى تتعافى ساقه».

وتكهنت بعض التقارير الصحفية بالفترة التي من المحتمل أن يغيبها بيدري عن المشاركة مع برشلونة.

وذكرت شبكة راديو كتالونيا أنه من المحتمل أن يغيب بيدري عن المشاركة مع برشلونة لفترة تتراوح بين 3 و 4 أسابيع مما يعني غيابه عن مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ولعب بيدري 30 مباراة بقميص برشلونة خلال الموسم الجاري، وسجل 7 أهداف في كل المسابقات، من أصل 103 مباراة لعبها منذ تصعيده للفريق الأول، وسجل 16 هدفًا وصنع 7 لزملائه.

ويلتقي برشلونة بريال مدريد في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا يوم 2 مارس المقبل، فيما تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 19 من الشهر نفسه.

فيما تقام مباراة إياب ملحق دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي بين برشلونة ومانشستر يونايتد يوم 23 فبراير الجاري على ملعب أولد ترافورد.