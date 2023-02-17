بحضور مريديه.. «العالمي للصوفية» يحتفل بمولد السيدة زينب والإسراء والمعراج اليوم

ينظم الاتحاد العالمى للطرق الصوفية، مساء اليوم الجمعة، احتفالية دينية كبرى، بمناسبة مولد السيدة زينب وذكرى الإسراء والمعراج، وذلك بحضور حشد كبير من مريدي وأتباع الصوفية، وتستمر الفعاليات لمدة 3 ايام متواصلة، بحضور الدكتور علاء الدين أبو العزائم شيخ الطريقة العزمية ورئيس الاتحاد العالمي للصوفية وعدد آخر من شيوخ وعلماء الصوفية .

وتنظم على هامش الاحتفالية، حضرة صوفية كبرى يشارك فيها كبار قيادات التصوف بمصر، ثم كلمة الوعظ والإرشاد من علماء ودعاة الطرق الصوفية، ومن أبرز المشاركين الدكتور عبدالحليم العزمي الأمين العام للاتحاد العالمى للصوفية، والدكتور جمال أمين داعية الطرق الصوفية بالشرقية، والشيخ قنديل عبدالهادى الداعية الصوفي الكبير، والدكتور سميح قنديل الداعية الصوفي بمحافظة البحيرة، والداعية طلعت مسلم بمحافظة الغربية، والداعية سيد شبل بمحافظة المنوفية، والداعية الدكتور محمود حسنين بمحافظة الجيزة، والداعية أحمد حسنين بالبدرشين.

واحتفلت الطرق الصوفية بمولد السيدة زينب، الثلاثاء الماضى، بمشاركة الاف المريدين والمحبين الذين يأتون من كل أنحاء مصر، للمشاركة فى هذه الفعاليات .

جدير بالذكر، أن الطرق الصوفية هي مدارس دينية في التزكية والتربية متفرعة من بعضها ومرتبطة بواسطة السند المتصل، وجميعها تتبنى عقيدة أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية، وبعض من أهل الحديث وتتبع أحد المذاهب الأربعة، والاختلاف بينها إنما هو في طريقة التربية والسلوك إلى الله، والطريقة عند ال‍سالك‍ين هي السيرة المختصة بهم إلى الله تعالى من قطع المنازل والترقي في المقامات.