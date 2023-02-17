الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مصطفى محمد يصنع هدفًا فى تعادل نانت مع يوفنتوس بالدورى الأوروبى

نانت ويوفنتوس
نانت ويوفنتوس

فرض فريق نانت الفرنسي، التعادل الإيجابي مع مضيفه يوفنتوس بهدف لكل فريق ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وشهدت المباراة مشاركة المصري مصطفى محمد أساسيًا مع فريقه نانت وحتى الدقيقة 77.

وافتتح يوفنتوس التسجيل بهدف مبكر عن طريق دوشان فلاهوفيتش بعد كرة وصلت إليه من كييزا.

وأدرك نانت التعادل بعد تمريرة رائعة من مصطفى محمد إلى لودوفيتش بلاس الذي سدد كرة قوية بقدمه اليسرى في الشباك.

وكاد كييزا أن يسجل هدفا ثانيًا ليوفنتوس لكن كرته اصطدمت بالقائم ثم العارضة بطريقة غريبة وبدت وكأنها داخل الشباك لكن التقنية المستخدمة أظهرت عدم دخول الكرة للشباك.

وفي الدقيقة 77 تم استبدال مصطفى محمد وشارك موسيس سيمون بديلاً له.

انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بين الفريقين ويحسم التأهل في مباراة الإياب الخميس المقبل على أرض نانت.

لاعب نانت الفرنسي مصطفى محمد نانت الفرنسي يوفنتوس الدوري الاوروبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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