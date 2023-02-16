بتخفيض 30%.. إقبال المواطنين على المنافذ المتنقلة للقوات المسلحة

توافد عدد كبير من المواطنين، اليوم الخميس، على المنافذ المتنقلة للقوات المسلحة؛ لشراء احتياجاتهم من المواد الغذائية والسلع، نظرًا لانخفاض أسعار المنتجات لديهم عن الأسواق العامة.

في هذا السياق التقت "الدستور" عددا من المواطنين الواقفين أمام سيارات القوات المسلحة، للوقوف على سبب شرائهم منتجاتهم من منافذ القوات المسلحة المتنقلة.

وقالت فاتن عبدالله، القاطنة في منطقة عزبة أولاد علام، التابعة لحي الدقي، في محافظة الجيزة لـ"الدستور"، إنها تشتري احتياجاتها المنزلية كل أسبوع من المنافذ المتنقلة التابعة للقوات المسلحة، معقبة: "أسعار المنتجات لديهم مخفضة بشكل كبير جدًا، عن المحلات التجارية، إذ تصل نسبة التخفيض لـ 70% على بعض المنتجات".



التقطت منها كريمة محمد، القاطنة في منطقة عزبة أولاد علام، التابعة لحي الدقي، في محافظة الجيزة أطراف الحديثة قائلة لـ"الدستور"، إن الأسعار في الشوارع والمحال التجارية عالية جدًا، وذلك لأن التجار يطمعون في الحصول على أكبر مكسب بغض النظر عن حجم الضرر الذي يواجه المواطنين، الأمر الذي يجعل الدولة تتدخل وتوفر احتياجات المواطنين بأسعار زهيدة مقارنة بمثيلتها في الأسواق، مضيفة: "ننتظر سيارات القوات المسلحة يوميًا، وكل احتياجاتنا المنزلية نشتريها منها".



في هذا السياق قال عبدالعال حسان القاطن في منطقة الطالبية التابعة لحي الهرم، في محافظة الجيزة، لـ"الدستور"، إنه يأتي يوميًا للدقي لعمله في إحدى الشركات، ولذلك يشتري كل طلبات منزله قبل أن يعود للمنزل، وذلك لتوفير النفقات بدلًا من شرائها من المحال التجارية التي رفعت السعر بشكل كبير جدًا، معقبًا: "منافذ القوات المسلحة بتبيع كل المنتجات بتخفيضات تبدأ من 20% وتصل لـ 70%".

وتابع عبدالعال حسان، العامل في إحدى الشركات في حي الدقي: الأسعار في متناول الجميع، والإقبال على منافذ القوات المسلحة كبير جدًا.

منافذ القوات المسلحة