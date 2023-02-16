الإثنين .. وزيرة الثقافة تفتتح معرض الفنان التشكيلي أحمد نوار

تفتتح د.نيفين الكيلاني، وزير الثقافة معرض الفنان أحمد نوار بحضور الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية وداليا مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الفنون وذلك في السادسة من مساء الاثنين المقبل، بمجمع الفنون (قصر عائشة فهمى) بالزمالك.

وقال الفنان إيهاب اللبان، مدير مجمع الفنون ومعد العرض إن المعرض الهام الدكتور أحمد نوار وهو قامة فنية كبيرة يقدم مجموعة هامة من أعمال الرسم التى أنجزها خلال رحلته الفنية منذ ستينيات القرن الماضى وحتى الأن ، تلك الرسوم التى تناولت موضوعات متعددة لأهم المحطات التى مر بها الفنان طيلة مشواره الفنى ومنها على سبيل المثال مجموعة قريتى ومجموعة الأرض المقدسة والصين وجبل أبو غنيم ومجموعة إرادة وطن وغيرها.

ومن المجموعات الأخرى التى عبر خلالها الفنان أحمد نوار عن هموم وطنه ومحيطه الإجتماعى الذى عاش فيه وعاش معه وله ونقله لنا بحرفيه الرسام وإحساس المبدع وشغفه وإنشغالة بقضايا وطنه الذى يظهر جلياً فى العديد من تلك المجموعات التى نعبر خلالها من زمن إلى زمن من مشوار الفنان ويقدمها مجمع الفنون جنبًا إلى جنب كمسيرة فنية كبيرة تخطت ستة عقود من العطاء المستمر، حيث يضم المعرض مايقرب من مائتان عملاً فنيًا من رسوم الفنان أحمد نوار تستعرض تلك المحطات التى مر بها فى سياق فنى واحد تم تجميعه لأول مرة.

أما عن االفنان أحمد نوار

الفنان التشكيلى الكبير أحمد نوار، من أبرز الفنانين المعاصرين الذين تركوا بصمة مؤثرة فى تاريخ الفن المصرى، كما أنه تقلد عددا من الوظائف على مدار مشوار حياته الفنية، حيث عمل أستاذا بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، وأستاذا ورئيس قسم الجرافيك المنتدب بكلية الفنون الجميلة - جامعة المنيا منذ عام 1983 حتى 1988.

ومؤسس وعميد كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا منذ عام 1982 حتى عام 1988، والمشرف العام على صندوق إنقاذ آثار النوبة منذ 26 / 8 / 1996 حتى 7 / 11 / 1998، ورئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار منذ 5 /12/ 1994 حتى 20 /10/ 1999، ورئيس قطاع الفنون التشكيلية - وزارة الثقافة - المركز القومى للفنون التشكيلية سابقاً منذ 12 / 5 / 1988 وحتى 2006، ومستشار فنى بمجلس الشعب منذ عام 1999، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة 2006 : 2008 ، ومستشار فنى ببنك مصر منذ عام 2007.

وقدم الفنان أحمد نوار عددا كبيرا من المعارض الخاصة، لعل أبرزها- فى عام 2005معرض فلسطين 54 سنة احتلال فى مجمع الفنون بالزمالك، وكذلك معرض بعنوان (روح الحضارة ) بقاعة الفن بالزمالك، ومعرض بالعنوان نفسه فى موسكو، ومعرض بعنوان (وجوه الفيوم) فيينا بالنمسا، ومعرض بعنوان ومعرض بعنوان (العبور) بقاعة ( أفق ) بمتحف محمد محمود خليل، ومعرض بقاعة (بورتريه) باب اللوق، ومعرض بقاعة أكسترا بالزمالك، ومعرض (الشهيد) بقاعة (أفق) بمتحف محمد محمود خليل