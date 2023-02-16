الخميس 16 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وفد الأهلى برئاسة الخطيب يزور مؤسسة القلب فى أسوان

الخطيب ومجدي يعقوب
الخطيب ومجدي يعقوب

يزور وفد من النادي يترأسه الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، يرافقه الدكتور محمد شوقي، عضو المجلس، مستشفى القلب في أسوان، وذلك بالتنسيق مع الدكتور مجدي يعقوب، المؤسس والرئيس الفخري لهذه المؤسسة، والذي يقوم بدورٍ كبير في علاج مرضى القلب، خاصة من أهالي الصعيد.

دوري أبطال إفريقيا.. بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى السودان

بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، بدأت في التوافد إلى مطار القاهرة الدولي تمهيدًا للسفر إلى السودان.

وتغادر بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر اليوم؛  استعدادا لمواجهة الهلال السوداني في الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم.

كانت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا قد أسفرت عن وقوع النادي الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم كلا من صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.

وقام الاتحاد الإفريقي بتأجيل مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في الجولة الأولى بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية بالمغرب.

وتعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التي تخوض مباراة الهلال في السودان يوم 18 فبراير الجاري، بعد انتهاء المباراة مباشرة إلى أسوان.

وتقيم بعثة فريق الكرة بأسوان لمدة 48 ساعة استعدادًا لمباراة أسوان يوم 21 من الشهر الحالي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

 

محمود الخطيب مستشفى القلب أسوان محمد شوقي مجدى يعقوب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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