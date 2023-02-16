إخماد حريق هائل التهم مخزن منظفات فى كرداسة

سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة على حريق هائل اشتعل بمخزن منظفات فى قرية المنصورية بكرداسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة يفيد باشتعال حريق بمخزن فى قرية المنصورية بكرداسة، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، للسيطرة على الحريق وإخماده.

وتبين أن الحريق اشتعل بمخزن منظفات، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.