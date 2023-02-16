الخميس 16 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات المسلحة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

القوات المسلحة تحتفل
القوات المسلحة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

نظمت القوات المسلحة احتفالها السنوي بالذكرى المباركة لليلة الإسراء والمعراج لعام 1444هـ، حيث بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم ألقى الدكتور طارق عبد الحميد مدير عام بوزارة الأوقاف كلمة أكد خلالها أن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة لا يكون إلا باقتدائنا بالرسول الكريم قولاً وعملاً وخلقاً.

وأضاف أن المولى عز وجل اختص مصر بأن جنودها هم خير أجناد الأرض في الكفاح والنضال من أجل المبادئ السامية والقيم النبيلة وتمسكهم بشريعة الله السمحة وسيرة نبيه الكريم.

وألقى اللواء أح خالد أحمد شوقى مساعد وزير الدفاع كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أكد خلالها أن الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج يذكرنا دائماً بضرورة التأسي بذكرى الرسول الكريم الذى أرسى قيم العدل والحق والمساواة بين الناس دون تفرقة أو تمييز أو تعصب أو تشدد ، واحترام حقوق الإنسان الذى كرمه الله، مؤكداً ضرورة الحرص على طلب العلم والمعرفة لتحقيق التقدم والازدهار للمجتمع وإدراك عظمة الخالق.

حضر الاحتفال عدد من قادة وضباط وأفراد القوات المسلحة وممثلين عن وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.

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