الخميس 16 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حسن حامد عن «وثائقية المتحدة»: جهد مطلوب وتجربة متميزة تدعم المجتمع

قناة الوثائقية
قناة الوثائقية

ينتظر الجمهوران المصرى والعربى انطلاق قناة «الوثائقية»، أحدث قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الأحد المقبل، الموافق ١٩ فبراير، لتكون أول قناة مصرية متخصصة فى إنتاج وعرض الأفلام الوثائقية، مدشنة بذلك تجربة رائدة جديدة فى الإعلام المصرى.

ومن المقرر أن تعرض القناة عددًا كبيرًا من الأفلام الوثائقية والتسجيلية عن أهم الشخصيات والأحداث، التى تركت أثرًا فى المجتمعين المصرى والعربى قديمًا وحديثًا، مع عرض عدد من الأفلام الوثائقية العالمية، التى فازت فى المسابقات الدولية المختلفة، مع تقديم محتوى شامل ومتنوع يغطى جميع المجالات التاريخية والاجتماعية والفنية والثقافية والرياضية.

أعرب الخبير الإعلامى الكبير حسن حامد عن سعادته بإطلاق قناة «الوثائقية»، مؤكدًا أن أى جهد يقدم فى هذا المجال جهد مطلوب، لأن الوثائقيات من الأعمال المحترمة التى ترسخ الحقائق وتدعم المجتمع وتسلط الضوء على ما يتحقق فى المجالات المختلفة. 

وقال: أتمنى التوفيق للقناة والعاملين بها، لأنها تجربة جادة وتستحق أن تكون تجربة متميزة، فى ظل الجهد المبذول لإخراجها، وما تبذله الشركة المتحدة من جهود كبيرة لتطوير الإعلام المصرى عبر إطلاق مجموعة متنوعة من القنوات والإصدارات المتميزة، مثل «القاهرة الإخبارية» و«الوثائقية» وغيرهما. وأضاف: «أنصح العاملين بالقناة بالاستمرار فى الجدية، وأن تقوم على معايير الكفاءة والتميز لتقديم إعلام يحترم المشاهد ويجذب الجمهور».

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