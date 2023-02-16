الخميس 16 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 7 سنوات لعامل يتاجر فى المخدرات بقنا

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار حسام الدين فتحي، بمعاقبة عامل بالسجن 7 سنوات، بتهمة الاتجار في الشابو والحشيش المخدر، بمركز أبوتشت شمالي قنا.

تعود أحداث الواقعة إلى سبتمبر 2022، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم «بركات.س»، 45 عاما، عامل، تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش والشابو في غير الأحوال المصرح بها قانونيا، كما وجهت له جهات التحقيق تهمة حيازة بندقية خرطوش وطلقة نارية.

تم إحالة القضية المقيدة برقم 2515، لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن 7 سنوات.

الحشيش المخدر عامل السجن الاتجار فى الشابو محكمة جنايات نجع حمادى القضية

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

«السكة الحديد» تعدل مواعيد بعض القطارات على خط «بنها-منوف»

سقوط متهمين بترويج الحشيش عبر موقع التواصل الاجتماعي

«سم فئران فى عصير التمر».. إعدام ربة منزل قتلت زوجها فى القليوبية

الإحصاء: 60% تراجعًا فى واردات مصر من اللحوم الحية خلال 11 شهرًا

ضبط 163 سلاحا ناريا و330 قضية مخدرات في 24 ساعة

محافظ الغربية يتابع أعمال التشجير في السنطة وسمنود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رؤية سياسية إشكالية لمؤسسة "كارنيغي " لحل الأزمة اللبنانية

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «1»

كريم فرغلى

وبينا ميعاد

محمد العسيري

الراديو المصرى.. أسرار الحياة والجمال

ماجد حبته

خمسون فرصة مستقبلية

د. القس صفوت البياضى

قصيدة مستحقة للشاعر التونسي أبو القاسم الشابي

محمد عبدالعزيز

محبة لا تمحوها الأيام ولا مؤامرات اللئام

إبراهيم داود

الفرح هو المهم

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة جديدة.. هل دخلت "أريحا" دائرة الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين؟

تداعيات قرار الكنيست بسحب جنسية الأسرى الفلسطينيين

أزمة «الإصلاح القضائى».. تظاهرات فى إسرائيل ضد نتنياهو