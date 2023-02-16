السجن 7 سنوات لعامل يتاجر فى المخدرات بقنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار حسام الدين فتحي، بمعاقبة عامل بالسجن 7 سنوات، بتهمة الاتجار في الشابو والحشيش المخدر، بمركز أبوتشت شمالي قنا.



تعود أحداث الواقعة إلى سبتمبر 2022، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم «بركات.س»، 45 عاما، عامل، تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش والشابو في غير الأحوال المصرح بها قانونيا، كما وجهت له جهات التحقيق تهمة حيازة بندقية خرطوش وطلقة نارية.



تم إحالة القضية المقيدة برقم 2515، لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن 7 سنوات.