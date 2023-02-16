الخميس 16 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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هل اتحاد الكرة متعنت فى قيد لاعبى الزمالك الجدد؟.. إيهاب الكومي يجيب

الدكتور إيهاب الكومي
الدكتور إيهاب الكومي

أوضح  الدكتور إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، حقيقة تعنت اتحاد الكرة في قيد لاعبي الزمالك الجدد، قائلاً: "الاتحاد لديه مبادرة للحل، وأن الاتحاد ليس فى صدام مع الزمالك بشأن قيد ثلاثي الزمالك ناصر منسي، وأحمد بلحاج، ومحمود شبانة، العائد من الإعارة من نادي سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة".

وأضاف الكومي، خلال لقائه ببرنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الأهلي والزمالك هما الأكثر جماهيرية في مصر والوطن العربي، واتحاد الكرة يقف على مسافة واحدة من جميع أندية الدوري". 

وأشار إلى أن اتحاد الكرة طلب مستحقاته المالية المتأخرة لدى الأندية بسبب المعاناة من الأزمة المالية، معقباً: "170 مليون جنيه مديونية الأندية لدى اتحاد الكرة". 

وأوضح أن جميع الأندية سددت جزءًا من الأموال، لافتاً إلى أن نادي الزمالك أعطى شيكات، بجانب جزء من الأموال، متابعا: "ولظروف الزمالك، ومشكلات خاصة لم تصرف الشيكات من البنوك".

وبين أن شيكات الزمالك المقدمة لاتحاد الكرة كانت بدون رصيد بسبب الحجز على الأرصدة، لافتاً إلى أن الاتحاد طالب الأندية بتسديد المديونية نقدًا وجدولة باقى المستحقات، كما أرسل خطابا رسميا لـ الزمالك بشأن سداد المديونية لاتحاد الكرة.

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