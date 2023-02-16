الخميس 16 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار والعملات اليوم الخميس 16-2-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر الدولار عند الارتفاع الذي سجله منذ عدة أيام في البنوك المصرية، وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.60 جنيه للبيع.

 

وسجل سعر الدولار مستوى أعلى من 30 جنيه رغم اتجاه البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة رغم اتجاه البنك الفيدرالي الأمريكي إلى رفع سعر الفائدة ، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار  اليوم و العملات الخليجية  الخميس 16-2-2023 . 

 

سعر الدولار اليوم 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري : 30.5080 جنيه للشراء، و 30.6034 جنيه للبيع . 

الدولار في البنك الأهلى المصرى: 30.42 جنيه للشراء، 30.52 للبيع.

الدولار في بنك مصر: 30.42 جنيه للشراء، 30.52 للبيع.

الدولار في بنك الإسكندرية: 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

الدولار في البنك التجارى الدولى:  30.52 جنيه للشراء، و 30.62 للبيع.

الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.57 جنيه للشراء، و 30.62 للبيع.

الدولار في بنك قناة السويس: 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

الدولار في المصرف المتحد:  30.52 جنيه للشراء، و 30.62 للبيع.

الدولار في بنك الاستثمار العربي:  30.52 جنيه للشراء، و 30.62 للبيع.

الدولار في البنك الأهلي القطري:  30.52 جنيه للشراء، و 30.62 للبيع.

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الدولار اليوم في بنك قناة السويس:  30.52 جنيه للشراء، و 30.62 للبيع.

الدولار في البنك المصري الخليجي:  30.52 جنيه للشراء، و 30.62 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري: 30.52 جنيه للشراء، و 30.62 للبيع.

الدولار في بنك المشرق:  30.52 جنيه للشراء، و 30.62 للبيع.

الدولار في بنك الكويت الوطني :30.52 جنيه للشراء، و 30.62 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة :  30.52 جنيه للشراء، و 30.62 للبيع.

 

أسعار العملات الخليجية 

سعر الريال السعودي 

في البنك الأهلى المصري: 8.09 جنيه للشراء، 8.13 للبيع، بنك مصر: 8.09 جنيه للشراء، 8.13 للبيع، 

بنك الإسكندرية : 8.09 جنيه للشراء، 8.16 للبيع، 

بنك قناة السويس : 8.10 جنيه للشراء، 8.16 للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي 

في البنك الأهلي المصري: 8.28 جنيه للشراء، 8.30 للبيع، 

وبنك الإسكندرية: 8.29 جنيه للشراء، 8.33 جنيه للبيع، 

بنك مصر: 8.28 جنيه للشراء، 8.30 للبيع، بنك قناة السويس: 8.29 جنيه للشراء، 8.33 للبيع.

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أسعار العملات الرقمية.. صعود في سوق الكريبتو

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري: 95.98 جنيه للشراء، 99.72 للبيع،

 وبنك الإسكندرية : 96.00 جنيه للشراء، 100.05 جنيه للبيع، 

بنك الكويت الوطني: 94.19 جنيه للشراء، 100.30 جنيه للبيع، 

بنك مصر: 96.01 جنيه للشراء، 99.72 للبيع.

الدولار البنك المركزي المصري البنوك المصرية الريال السعودي الدرهم الإماراتي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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